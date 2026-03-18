Najnowszy film science fiction jeszcze nie trafił do kin, a już są spekulacje, kiedy zadebiutuje na VOD. Jak widzowie długo będą czekać?

Okazuje się, że zdecydowanie lepiej obejrzeć film w kinie, niż czekać na premierę na streamingu.

Jedna z najgłośniejszych premier science fiction 2026 roku już w najbliższy piątek trafi do kin. Projekt Hail Mary zebrał bardzo pozytywne pierwsze recenzje i wszystko wskazuje na to, że Amazon doczeka się blockbusterowego hitu. Jednak już teraz część widzów zastanawia się, od kiedy film będzie można obejrzeć w domu. Projekt Hail Mary – szacunkowa data premiery filmu na VOD Project Hail Mary zadebiutuje w kinach już 20 marca. To widowisko zaprojektowane z myślą o kinach, dlatego na premierę streamingową trzeba będzie prawdopodobnie długo poczekać. Rzecz jasna oficjalna data premiery w serwisach streamingowych nie została jeszcze ogłoszona. Za dystrybucję odpowiada Amazon MGM Studios, co sugeruje, że film ostatecznie trafi na platformę Prime Video.

Analizując dotychczasowe strategie wydawnicze można założyć, że produkcja pozostanie w kinach przez kilka tygodni. W przypadku największych tytułów standardem jest okno dystrybucyjne trwające od około 45 do nawet 90 dni.

Jeśli więc Projekt Hail Mary podąży tym tropem, prawdopodobnym terminem premiery na VOD wydaje się początek czerwca 2026 roku. Szacunkowo może to być okolica 3 czerwca, czyli mniej więcej 75 dni po debiucie kinowym. Czas oczekiwania może się jednak wydłużyć i ostatecznie film trafi do streaming dopiero w drugiej połowie czerwca. Tym samym osoby zainteresowane filmem nie mają wyboru i muszą udać się do kina, albo czekać około trzech miesięcy na premierę na VOD. Film w reżyserii Phila Lorda i Christophera Millera opowiada historię biologa, doktora Rylanda Grace’a, który budzi się na pokładzie statku kosmicznego bez wspomnień. Z czasem odkrywa, że jego misja ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Ziemi. W główną rolę wciela się Ryan Gosling, a towarzyszą mu: Sandra Hüller, Milana Vayntrub, Ken Leung, Liz Kingsman oraz James Ortiz.

