Skasowany przez Amazona hit fantasy powraca w nowej formie. Zapowiedziano film, serial, a także grę

Radosław Krajewski
2026/03/19 21:20
Uniwersum nadal będzie żyć.

Seria Koła czasu nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Po zakończeniu aktorskiego serialu Amazona marka wciąż będzie rozwijana, a nowe projekty mają nadać jej zupełnie nowy kierunek. W przygotowaniu znajdują się animowany serial, filmy pełnometrażowe oraz gra wideo, za które odpowiadają iwot Studios oraz producent związany wcześniej z Riot Games i serialem Arcane, Thomas Vu.

Nowe przedsięwzięcia powstają w ramach współpracy iwot Studios z firmą Initiate Entertainment, kierowaną przez Anthony’ego Borqueza. W realizację zaangażowani są również Rick Selvage oraz Larry Mondragon, czyli osoby odpowiedzialne za wcześniejszą, aktorską adaptację Koła czasu. Tym razem jednak twórcy stawiają na szeroką ekspansję marki w różnych mediach.

Wśród zapowiedzianych projektów znalazła się gra na PC i urządzenia mobilne, a także animowane produkcje filmowe i serialowe. Na ten moment nie ujawniono jeszcze partnerów dystrybucyjnych ani platform streamingowych, jednak celem jest dotarcie do globalnej publiczności i rozbudowanie uniwersum w wielu formatach jednocześnie.

Co istotne, nowe produkcje będą funkcjonować niezależnie od wcześniej ogłoszonych projektów związanych z marką, takich jak film The White Tower czy Age of Legends, a także od rozwijanego RPG AAA osadzonego w otwartym świecie. To element większej strategii transmedialnej, która ma zapewnić Kołu czasu długofalowy rozwój.

Thomas Vu to postać doskonale znana fanom gier i popkultury. Przez lata odpowiadał za rozwój marki League of Legends, która urosła do rangi globalnego fenomenu, obejmującego nie tylko esport, ale także muzykę i seriale. Był również producentem wykonawczym świetnie przyjętego Arcane, co tylko zwiększa oczekiwania wobec nowych projektów.

Widzę ogromny potencjał w rozwijaniu Koła czasu poprzez w pełni autentyczne, zintegrowane oraz interaktywne i animowane formy opowiadania historii. Bogactwo tego świata stanowi solidną podstawę do długoterminowego rozwoju marki na wielu platformach.

Rick Selvage podkreśla natomiast, że doświadczenie Vu może okazać się kluczowe dla przyszłości uniwersum:

Thomas wielokrotnie udowodnił, że potrafi przekształcać narracyjne światy w globalne franczyzy rozrywkowe. Jego doświadczenie na styku opowieści, technologii i budowy marek sprawia, że idealnie nadaje się do rozwijania Koła czasu w nowych, immersyjnych formatach. Cieszymy się na współpracę przy tworzeniu kolejnego rozdziału tej historii dla odbiorców na całym świecie.

Obecnie nie znamy dat premier ani szczegółów fabularnych. Koło czasu wkracza w zupełnie nową erę, która może znacząco poszerzyć grono już i tak oddanych fanów.

Źródło:https://variety.com/2026/gaming/news/wheel-of-time-animated-series-movies-video-game-thomas-vu-1236693410/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

