Skasowany przez Amazona hit fantasy powraca w nowej formie. Zapowiedziano film, serial, a także grę

Uniwersum nadal będzie żyć.

Seria Koła czasu nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Po zakończeniu aktorskiego serialu Amazona marka wciąż będzie rozwijana, a nowe projekty mają nadać jej zupełnie nowy kierunek. W przygotowaniu znajdują się animowany serial, filmy pełnometrażowe oraz gra wideo, za które odpowiadają iwot Studios oraz producent związany wcześniej z Riot Games i serialem Arcane, Thomas Vu. Koło czasu – uniwersum fantasy Roberta Jordana i Brandona Sandersona powróci w nowych filmach, serialach i grze Nowe przedsięwzięcia powstają w ramach współpracy iwot Studios z firmą Initiate Entertainment, kierowaną przez Anthony’ego Borqueza. W realizację zaangażowani są również Rick Selvage oraz Larry Mondragon, czyli osoby odpowiedzialne za wcześniejszą, aktorską adaptację Koła czasu. Tym razem jednak twórcy stawiają na szeroką ekspansję marki w różnych mediach.

Wśród zapowiedzianych projektów znalazła się gra na PC i urządzenia mobilne, a także animowane produkcje filmowe i serialowe. Na ten moment nie ujawniono jeszcze partnerów dystrybucyjnych ani platform streamingowych, jednak celem jest dotarcie do globalnej publiczności i rozbudowanie uniwersum w wielu formatach jednocześnie. Co istotne, nowe produkcje będą funkcjonować niezależnie od wcześniej ogłoszonych projektów związanych z marką, takich jak film The White Tower czy Age of Legends, a także od rozwijanego RPG AAA osadzonego w otwartym świecie. To element większej strategii transmedialnej, która ma zapewnić Kołu czasu długofalowy rozwój. Thomas Vu to postać doskonale znana fanom gier i popkultury. Przez lata odpowiadał za rozwój marki League of Legends, która urosła do rangi globalnego fenomenu, obejmującego nie tylko esport, ale także muzykę i seriale. Był również producentem wykonawczym świetnie przyjętego Arcane, co tylko zwiększa oczekiwania wobec nowych projektów. Widzę ogromny potencjał w rozwijaniu Koła czasu poprzez w pełni autentyczne, zintegrowane oraz interaktywne i animowane formy opowiadania historii. Bogactwo tego świata stanowi solidną podstawę do długoterminowego rozwoju marki na wielu platformach.

GramTV przedstawia:

Rick Selvage podkreśla natomiast, że doświadczenie Vu może okazać się kluczowe dla przyszłości uniwersum: Thomas wielokrotnie udowodnił, że potrafi przekształcać narracyjne światy w globalne franczyzy rozrywkowe. Jego doświadczenie na styku opowieści, technologii i budowy marek sprawia, że idealnie nadaje się do rozwijania Koła czasu w nowych, immersyjnych formatach. Cieszymy się na współpracę przy tworzeniu kolejnego rozdziału tej historii dla odbiorców na całym świecie. Obecnie nie znamy dat premier ani szczegółów fabularnych. Koło czasu wkracza w zupełnie nową erę, która może znacząco poszerzyć grono już i tak oddanych fanów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.