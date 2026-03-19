Otrzymaliśmy zwiastun filmu dokumentalnego o Iron Maiden. Zobaczcie zapowiedź Burning Ambition

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/19 13:40
Iron Maiden wkrótce trafi do kin, ale tym razem pod postacią filmu dokumentalnego.

Pojawił się oficjalny zwiastun nadchodzącego filmu dokumentalnego o legendarnym zespole Iron Maiden, zatytułowanego Iron Maiden: Burning Ambition. Produkcja trafi do kin na całym świecie 7 maja 2026 roku, jednak będzie wyświetlana jedynie przez ograniczony czas. Sprzedaż biletów ruszyła 18 marca.

Pełnometrażowy dokument wyreżyserował Malcolm Venville, znany między innymi z Churchill At War, a producentem jest Dominic Freeman (Spirits In The Forest – A Depeche Mode Film). Film opowiada historię zespołu na przestrzeni pięciu dekad, pokazując drogę Iron Maiden od skromnych początków do statusu jednej z najważniejszych formacji w historii muzyki rockowej i metalowej. W dokumencie pojawią się także wypowiedzi znanych fanów zespołu, takich jak Javier Bardem, Lars Ulrich z Metallici oraz Chuck D z Public Enemy. Artyści opowiadają o wpływie Iron Maiden na muzykę, kulturę i kolejne pokolenia fanów. Pierwsze materiały promocyjne filmu, w tym oficjalny plakat autorstwa Albert Quirantes, pojawiły się już w lutym.

Iron Maiden powstało w 1975 roku w Londynie z inicjatywy basisty Steve’a Harrisa. Zespół szybko stał się jednym z filarów metalu. Na przestrzeni lat grupa wydała 17 albumów studyjnych, sprzedała ponad 100 milionów płyt i zagrała niemal 2500 koncertów w 64 krajach. W skład zespołu wchodzi m.in. wokalista Bruce Dickinson, który zasłynął nie tylko jako frontman, ale również jako pilot, który sterował samolotami zespołu, w tym słynnym Ed Force One.

Premiera filmu zbiega się z trwającą światową trasą koncertową Run For Your Lives, która celebruje 50-lecie zespołu. Jednym z jej najważniejszych momentów był koncert na stadionie w Londynie, niedaleko miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. W ramach jubileuszu zaplanowano również specjalne wydarzenie EddFest, które odbędzie się 11 lipca 2026 roku w Knebworth Park w Anglii. Będzie to część serii ponad 50 koncertów na całym świecie.

Przez dekady Iron Maiden stało się nie tylko ikoną muzyki, ale także marką kulturową. Zespół zdobył liczne nagrody, w tym Grammy i Brit Award, a jego charakterystyczna maskotka Eddie jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli w historii rocka. Grupa doczekała się nawet własnej serii znaczków pocztowych, dołączając tym samym do takich legend jak The Rolling Stones i Pink Floyd. Nowy dokument Iron Maiden: Burning Ambition ma być podsumowaniem tej niezwykłej kariery i gratką zarówno dla wieloletnich fanów, jak i osób, które dopiero odkrywają twórczość brytyjskiej legendy heavy metalu.

Źródło:https://blabbermouth.net/news/see-trailer-for-official-iron-maiden-documentary-burning-ambition

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

