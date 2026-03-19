12 lat temu rozpoczęła się filmowa seria science fiction, która do dzisiaj nie została zakończona. Twórcy porzucili tę markę

Fani nigdy nie otrzymali ekranizacji ostatniego tomu.

Minęło 12 lat od kiedy ekrany kin trafiła Niezgodna, pierwszy film z serii, który miał zapoczątkować kolejną wielką franczyzę młodzieżowego science fiction. Produkcja oparta na powieści Veroniki Roth szybko zdobyła popularność wśród widzów, ale mimo obiecującego startu cała historia nigdy nie została zamknięta. Niezgodna – minęło 12 lat od premiery nieudanej serii science fiction dla młodzieży Akcja filmu rozgrywa się w przyszłości, gdzie społeczeństwo podzielono na pięć frakcji odpowiadających określonym cechom charakteru. Główna bohaterka, Tris, odkrywa, że nie pasuje do żadnej z nich, co czyni ją tytułową Niezgodną. Ten motyw oraz wyraźne inspiracje bestsellerami pokroju Igrzysk śmierci sprawiły, że Niezgodna szybko trafiła w gusta młodszej widowni.

Pierwsza część z 2014 roku, w której wystąpili Shailene Woodley i Theo James, zarobiła na całym świecie około 288 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 85 milionów. Choć opinie krytyków były mieszane, widzowie dopisali, co zachęciło twórców do rozwijania serii. Kontynuacja zatytułowana Zbuntowana pojawiła się rok później i osiągnęła jeszcze lepszy wynik finansowy, przekraczając 290 milionów dolarów wpływów. Problem w tym, że równocześnie znacząco wzrosły koszty produkcji, co zwiększyło presję na kolejne odsłony.

Decydujący cios przyszedł w 2016 roku wraz z premierą filmu Seria Niezgodna: Wierna. Trzecia część, mimo rozbudowanej obsady i dużego budżetu, nie spełniła oczekiwań finansowych, a jej przyjęcie przez krytyków było bardzo chłodne i na Rotten Tomatoes może pochwalić się tylko 11% pozytywnych recenzji. To właśnie ten moment przesądził o losie całej marki. Pierwotnie planowano jeszcze finałowy rozdział, który miał domknąć historię znaną z książek. Z czasem projekt zmieniono na produkcję telewizyjną, a następnie całkowicie porzucono. W efekcie filmowa seria Niezgodna zakończyła się bez finału, pozostawiając fanów bez odpowiedzi na wiele pytań. Historia tej marki jest dziś przykładem tego, jak szybko może zakończyć się moda na dany gatunek. Sukces młodzieżowych dystopii, które rozpoczął się wraz z Igrzyskami śmierci, wygasł niemal równie szybko, jak się pojawił, a Niezgodna stała się jedną z największych ofiar tego trendu.

