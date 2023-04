Okazuje się, że także sztuczna inteligencja może mieć mroczną stronę. Niedawno świat zachwycił się znakomitymi możliwościami ChatGPT , a młodzież rzuciła się do pisania wypracowań za jego pomocą. Czas pokazuje, że jest to również doskonałe narzędzie dla wszelkiej maści hakerów i oszustów. Dzięki pomocy sztucznej inteligencji ich działania stają się bardziej wiarygodne, ponieważ rozsyłane wiadomości są dużo bardziej poprawne językowo i lepiej napisane.

Specjaliści Darktrace, firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem - badaniami i edukacją w tym kierunku, zaobserwowali 135-procentowy wzrost liczby nowych e-maili z atakami socjotechnicznymi w pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku. Ujawniono, że ​​​​ataki e-mailowe wymierzone były w tysiące jej klientów w styczniu i lutym 2023 r., co znakomicie pokrywa się ze wzrostem popularności ChatGPT.

Badacze zauważają, że ataki socjotechniczne przeprowadzone w tym czasie, to zupełnie nowa generacja prób oszukiwania ludzi, wykorzystująca „wyrafinowane techniki językowe”, które obejmują zwiększenie objętości tekstu, długości zdań i interpunkcji w e-mailach. Możecie być pewni, że Książe z Nigerii, piszący do Was w sprawie przekazania spadku lub z propozycją intratnej posady tym razem będzie posługiwał się piękną polszczyzną.

Sztuczna inteligencja staje się ulubionym narzędziem hakerów?

Skąd wiadomo, że hakerzy zaprzęgli do pracy sztuczną inteligencję? Wykryto spadek liczby złośliwych wiadomości e-mail wysyłanych z załącznikiem lub linkiem, co zdaniem specjalistów z Dartrace sugeruje, że sztuczna inteligencja, w tym ChatGPT, jest wykorzystywana przez oszustów do szybkiego konstruowania ataków ukierunkowanych.