ChatGPT został szefem firmy. Sztuczna inteligencja zarządza sklepem

ChatGPT jest otwarty na franczyzobiorców. Jeśli chodzi o sam sklep, koszt koszulki zaczyna się od 35 dolarów, czyli 168 złotych z VAT-em. Wysyłka jest darmowa, a sztuczna inteligencja zaznacza, iż jest to dobra cena, gdy weźmiemy pod uwagę wykorzystanie ekologicznych materiałów czy rosnącą świadomość marki. Joao zakłada, iż przy zachowaniu obecnej wydajności, biznes może osiągnąć pod koniec roku nawet 400 tys. dolarów zysku netto.

Oczywiście, łatwo się domyślić, że popularność tej firmy wzrosła tak szybko właśnie ze względu na to, iż jest to pewnego rodzaju eksperyment wykorzystujący niemalże całkowicie sztuczną inteligencję. Co nie zmienia faktu, że takie coś się nie zdarza i jest to dość ciekawe przedsięwzięcie.