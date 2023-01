Sztuczna inteligencja wykiwana przez żołnierzy sztuczką z Metal Gear Solid

Kartonowe okrycie zapewniające idealne miejsce do ukrycia się przed wzrokiem przeciwnika to jeden z najbardziej pamiętnych elementów serii Metal Gear Solid. Oczywiście w prawdziwym świecie taka sztuczka by nie przeszła i w końcu któryś z wrogich żołnierzy zorientowałby się, że sporych rozmiarów karton nie należał do stałego inwentarza otoczenia. Ale są pewne wyjątki, w których nawet najgłupsze i najbardziej surrealistyczne pomysły mogą przynieść korzyści, tym bardziej, gdy naprzeciw siebie mamy niedoskonałą sztuczną inteligencję.

Sztuczna inteligencja nie poradziła sobie z kartonowymi pudłami i człowiekiem-drzewem

Shashank Joshi z The Economist podzielił się na Twitterze fragmentami nadchodzącej książki „Four Battlegrounds” autorstwa Paula Scharre’a, w której opisano zastosowanie sztucznej inteligencji w wojsku. Jeden z najbardziej interesujących fragmentów opisuje badania amerykańskich żołnierzy marines, którzy mieli za zadanie usprawnić algorytmy, aby SI lepiej wykrywało ludzi. Jednym z zadań było chodzenie w kółko przez sześć dni, ale na tym badania się nie zakończyły.