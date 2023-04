ChatGPT zbanowany we Włoszech

Jak donosi agencja Reuters, OpenAI wyłączyło oprogramowanie ChatGPT we Włoszech po tym, jak rządowy organ odpowiedzialny za ochronę danych w piątek rozpoczął dochodzenie w sprawie podejrzenia naruszenia zasad prywatności.

Inne kraje również zablokują ChatGPT?

Według urzędników ChatGPT gromadzi i przechowuje dane osobowe użytkowników bez jakiekolwiek podstawy prawnej, które następnie wykorzystuje się w celu szkolenia algorytmów. OpenAI ma teraz 20 dni na zareagowanie i odniesienie się do zarzutów. Jeśli firma nie będzie chciała współpracować, może zostać nałożona na nią kara w wysokości 20 mln euro lub 4% rocznego obrotu.



Spore obawy wzbudziło również to, że w żaden sposób nie jest sprawdzany wiek użytkowników ChatGPT, którzy powinni mieć co najmniej 13 lat. Czas pokaże, czy inne Państwa zareagują na sytuację w podobny sposób.