Rozdział 7 Fortnite pod lupą. Fani wyłapują błędy typowe dla AI w nowych grafikach

Kontrowersje wokół grafik w Rozdziale 7 Battle Royale.
Niedawno miała miejsce premiera Rozdziału 7 w grze Fortnite. Nowa aktualizacja wprowadziła współpracę z marką Kill Bill, ale uwaga społeczności skupiła się na zupełnie innym aspekcie. Gracze zaczęli masowo wyrażać swoje oburzenie, oskarżając twórców o wykorzystywanie grafik wygenerowanych przez sztuczną inteligencję w najnowszej zawartości.
Gracze Fortnite oskarżają twórców o użycie grafiki generowanej przez AI
Ta sytuacja nabiera dodatkowego kontekstu w świetle niedawnych uwag Tima Sweeneya, szefa firmy Epic Games, która jest właścicielem Fortnite. Według Sweeneya, tagowanie gier informacją o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w procesie ich tworzenia nie ma sensu, ponieważ w przyszłości AI będzie zaangażowana w niemal wszystkie procesy produkcyjne.
Główny element, który wzbudził podejrzenia, to plakat przedstawiający yeti odpoczywającego w hamaku. Uważni gracze szybko zauważyli, że stopy postaci wystające poza krawędź hamaka mają łącznie dziewięć palców. Tradycyjnie, jednym z głównych problemów, z którymi zmaga się sztuczna inteligencja generująca obrazy, jest niezdolność do poprawnego renderowania dłoni i stóp.
Krytykowane są również inne elementy graficzne, takie jak różnego rodzaju billboardy, które zdaniem społeczności posiadają charakterystyczny dla AI wygląd. Kolejnym przedmiotem kontrowersji stał się spray w stylu anime, przedstawiający Marty’ego McFly’a z Powrotu do przyszłości. Reakcje społeczności są bardzo ostre. Jeden z użytkowników na forum zwrócił uwagę, że spray Marty’ego McFly’a jest częścią płatnego Karnetu Bojowego, co oznacza, że gracze faktycznie mogą płacić za grafikę stworzoną prawdopodobnie przez AI.
