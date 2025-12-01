Rozdział 7 Fortnite pod lupą. Fani wyłapują błędy typowe dla AI w nowych grafikach

Niedawno miała miejsce premiera Rozdziału 7 w grze Fortnite. Nowa aktualizacja wprowadziła współpracę z marką Kill Bill, ale uwaga społeczności skupiła się na zupełnie innym aspekcie. Gracze zaczęli masowo wyrażać swoje oburzenie, oskarżając twórców o wykorzystywanie grafik wygenerowanych przez sztuczną inteligencję w najnowszej zawartości.

Gracze Fortnite oskarżają twórców o użycie grafiki generowanej przez AI

Ta sytuacja nabiera dodatkowego kontekstu w świetle niedawnych uwag Tima Sweeneya, szefa firmy Epic Games, która jest właścicielem Fortnite. Według Sweeneya, tagowanie gier informacją o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w procesie ich tworzenia nie ma sensu, ponieważ w przyszłości AI będzie zaangażowana w niemal wszystkie procesy produkcyjne.