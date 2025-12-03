James Cameron ostrzega przed prawdziwym zagrożeniem ze strony sztucznej inteligencji. Reżyser wyjaśnia, czego najbardziej się obawia

James Cameron od dekad pozostaje jedną z najważniejszych postaci w filmowej rewolucji technologicznej. Twórca Terminatora, Otchłani i serii Avatar wielokrotnie wyprzedzał swoje czasy, a jego pomysły wpływały na całą branżę efektów specjalnych. Choć to właśnie on stworzył jedne z najbardziej sugestywnych ostrzeżeń dotyczących rozwoju technologii w serii Terminator, dziś sam przyznaje, że tempo rozwoju sztucznej inteligencji zaczyna wywoływać u niego niepokój.

James Cameron ponownie ostrzega przed AI

Reżyser w rozmowie z portalem ComicBook, promując nadchodzący film Avatar: Ogień i popiół, odniósł się do coraz intensywniejszych debat na temat AI. Zwrócono mu uwagę, że mimo jego kultowych wizji z Terminatora niewiele wskazuje na to, by decydenci technologiczni brali sobie do serca przesłanie jego filmów.