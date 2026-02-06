Dwie legendy z Ride 6 w skali 1:6. Suzuki Hayabusa i Katana w ofercie klocków CADA

Jeśli chcielibyście postawić na swojej półce legendarne motocykle, które znajdą się w nadchodzącej grze Ride 6, to CADA ma tanią propozycję.
Jeśli jesteście fanami dwóch kółek, a także technicznych klockowych konstrukcji, to koniecznie powinniście sprawdzić ofertę CADA. Producent klocków ma w swoim katalogu dwa legendarne motocykle Suzuki, którymi można pościgać się między innymi w nadchodzącym Ride 6.O ile Suzuki Katana jest już w ofercie CADA jakiś czas, tak potężne Suzuki Hayabusa jest świeżym modelem i nie da się ukryć, że robi wrażenie.
Legendarne motocykle w klockowej wersji
Oba motocykle są w bardzo dużej skali 1:6 i co zapewne dla wielu istotne, tak sporych rozmiarów konstrukcje można nabyć w cenie wynoszącej jedynie 199,90 złotych. To bardzo niska cena w stosunku do konkurencyjnych motocykli LEGO, których cena często oscyluje w okolicy 700-900 złotych. Jakością wcale nie odbiegają od duńskich zestawów, a przy tym wyglądają oszałamiająco. W tym miejscu przypomnę, że zarówno Suzuki Hayabusa jak i Katana, to kultowe motocykle japońskiego producenta, często występujące w produkcjach filmowych, zwłaszcza Haya, która przez wiele lat była uznawana za najszybszy seryjnie produkowany motocykl na świecie. W Ride 6, które premierę ma 12 lutego, są dostępne obie maszyny co jest bardzo fajnym smaczkiem dla fanów jednośladowej motoryzacji.
Model Suzuki Hayabusa C64051W:
Zestaw składa się z 1043 elementów i umożliwia samodzielne złożenie motocykla Suzuki Hayabusa w skali 1:6 inspirowanego japońskimi maszynami. Pojazd stworzony został ze szczególną uwagą na detale, które zapewnią niesamowitą zabawę. Wyposażony jest w 2 gumowe koła, które umożliwiają mu poruszanie się po różnych powierzchniach. Motor ma czerwony kolor z czarnymi elementami. Replika posiada wiele szczegółów, takich jak: reflektor, lusterka, przezroczysty silnik z ruchomymi tłokami, łańcuch, osłona przednia, miejsce do siedzenia, błotniki i tarcze hamulcowe oraz sprawne zawieszenie. W zestawie znajduje się też stojak na motocykl, podpórka i wydrukowana tabliczka znamionowa. Produkt na licencji.
Model Suzuki Katana C59021W:
Zestaw składa się z 1104 elementów i umożliwia samodzielne złożenie motocykla Suzuki Katana w skali 1:6 inspirowanego mieczami samurajskimi. Pojazd stworzony został ze szczególną uwagą na detale, które zapewnią niesamowitą zabawę. Wyposażony jest w 2 gumowe koła, które umożliwiają mu poruszanie się po różnych powierzchniach. Motor ma czarny kolor z szarymi, żółtymi i czerwonymi elementami. Replika posiada wiele szczegółów, takich jak: reflektor, lusterka, przezroczysty silnik z ruchomymi tłokami, łańcuch, osłona przednia, miejsce do siedzenia, błotniki, deska rozdzielcza i tarcze hamulcowe oraz sprawne zawieszenie, 3-biegowa skrzynia biegów. W zestawie znajduje się też stojak na motocykl, podpórka, platforma i wydrukowana tabliczka znamionowa. Produkt na licencji.
