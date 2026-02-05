Zaloguj się lub Zarejestruj

Pudełkowe wydanie Kingdom Come: Deliverance 2 na PS5 za 149,99 zł

Patrycja Pietrowska
2026/02/05 16:00
Dobra okazja dla miłośników fizycznych wydań gier.

Pojawiła się dobra okazja dla kolekcjonerów pudełek z grami. Fizyczne wydanie Kingdom Come: Deliverance 2 na PlayStation 5 jest bowiem dostępne w cenie 149,99 zł w sklepie Perfect Blue. To również świetny moment, by nadrobić zaległości z przygodami Henryka.

Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2 w promocji. Niższa cena gry na PS5

W sklepie Perfect Blue trwa właśnie promocja na pudełkowe wydanie Kingdom Come: Deliverance 2. Teraz zainteresowani mogą kupić grę w wersji na PlayStation 5 za 149,99 zł.

Kingdom Come: Deliverance II to emocjonująca gra RPG akcji, której fabuła przenosi Cię do XV-wiecznych Czech – kraju rozdartego wojną domową i politycznymi intrygami. Wciel się w Henryka ze Skalicy, zwykłego młodzieńca, który w obliczu chaosu i zdrady wyrusza w podróż pełną odwagi, zemsty i odkryć. Od prostego kowala po bohatera królewskiego dworu – Twoje decyzje zadecydują o jego losie w brutalnym, a zarazem pięknym świecie średniowiecznej Europy.

Otwarty świat pełen przygód

Eksploruj ogromny, realistycznie odwzorowany świat – od tętniących życiem miast po gęste, niebezpieczne lasy. Każdy zakątek skrywa nowe historie, wyzwania i tajemnice, które czekają na odkrycie.

Epicka opowieść o miłości i zemście

Przeżyj dramatyczną historię Henryka, który po utracie rodziny poprzysięga zemstę. Na swej drodze spotka sojuszników, wrogów i postacie o niejednoznacznych motywach. Zobacz, jak młody wojownik staje się buntownikiem, rzucającym wyzwanie węgierskiemu królowi – Zygmuntowi Czerwonemu Lisowi. Ponad pięć godzin wspaniałych przerywników filmowych wciągnie Cię w tę kinową, pełną emocji opowieść.

Autentyczne doświadczenie RPG

Twoje wybory mają znaczenie. Kształtuj los Henryka, rozwijaj jego umiejętności, wygląd i ekwipunek. Podejmuj moralne decyzje, które zmienią bieg historii. Doskonal się w kowalstwie, łucznictwie, alchemii i walce, by w pełni poczuć ducha średniowiecza.

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

