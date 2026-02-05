Pudełkowe wydanie Kingdom Come: Deliverance 2 na PS5 za 149,99 zł

Kingdom Come: Deliverance II to emocjonująca gra RPG akcji, której fabuła przenosi Cię do XV-wiecznych Czech – kraju rozdartego wojną domową i politycznymi intrygami. Wciel się w Henryka ze Skalicy, zwykłego młodzieńca, który w obliczu chaosu i zdrady wyrusza w podróż pełną odwagi, zemsty i odkryć. Od prostego kowala po bohatera królewskiego dworu – Twoje decyzje zadecydują o jego losie w brutalnym, a zarazem pięknym świecie średniowiecznej Europy.

Otwarty świat pełen przygód

Eksploruj ogromny, realistycznie odwzorowany świat – od tętniących życiem miast po gęste, niebezpieczne lasy. Każdy zakątek skrywa nowe historie, wyzwania i tajemnice, które czekają na odkrycie.

Epicka opowieść o miłości i zemście

Przeżyj dramatyczną historię Henryka, który po utracie rodziny poprzysięga zemstę. Na swej drodze spotka sojuszników, wrogów i postacie o niejednoznacznych motywach. Zobacz, jak młody wojownik staje się buntownikiem, rzucającym wyzwanie węgierskiemu królowi – Zygmuntowi Czerwonemu Lisowi. Ponad pięć godzin wspaniałych przerywników filmowych wciągnie Cię w tę kinową, pełną emocji opowieść.

Autentyczne doświadczenie RPG

Twoje wybory mają znaczenie. Kształtuj los Henryka, rozwijaj jego umiejętności, wygląd i ekwipunek. Podejmuj moralne decyzje, które zmienią bieg historii. Doskonal się w kowalstwie, łucznictwie, alchemii i walce, by w pełni poczuć ducha średniowiecza.