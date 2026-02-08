Zaloguj się lub Zarejestruj

XCOM 2 kończy 10 lat. Kultowa strategia w 95% promocji na Steam

Jakub Piwoński
2026/02/08 16:00
Kto jeszcze nie zna, teraz ma okazję kupić grę praktycznie za grosze. Mija 10 lat od premiery tego kultowego tytułu.

Mija dokładnie 10 lat od premiery XCOM 2, jednej z najważniejszych turowych strategii ostatniej dekady. Gra studia Firaxis Games, wydana przez 2K, zadebiutowała w 2016 roku i szybko stała się punktem odniesienia dla całego gatunku. Z okazji jubileuszu tytuł można kupić na Steam w wyjątkowej promocji – zamiast 214 zł kosztuje jedynie 10,74 zł, co oznacza 95 procent zniżki.

XCOM 2
XCOM 2

To już 10 lat XCOM 2

XCOM 2 jest bezpośrednią kontynuacją XCOM: Enemy Unknown. Akcja gry przedstawia wizję przyszłości, w której ludzkość przegrała wojnę z obcą rasą, a Ziemia znalazła się pod okupacją kosmitów. Gracz staje na czele resztek organizacji XCOM, działającej w podziemiu i próbującej wywołać globalny ruch oporu przeciwko najeźdźcom.

Produkcja Firaxis opiera się na turowych starciach taktycznych, zarządzaniu bazą oraz rozwoju oddziału żołnierzy podzielonych na klasy. Każda z nich – od snajperów, przez grenadierów, po specjalistów – oferuje odmienne umiejętności i style walki. Kluczowym elementem rozgrywki jest permanentna śmierć postaci oraz losowość, która potrafi diametralnie zmienić przebieg misji i całej kampanii.

Gra zyskała ogromne uznanie za projekt systemów, napięcie generowane przez mechaniki oraz silne przywiązanie gracza do własnego oddziału. W tekście wspominającym grę na Eurogamer można przeczytać:

GramTV przedstawia:

To jedna z tych gier, w których doskonale wycelowany strzał z 90-procentową szansą trafienia potrafi spudłować – i właśnie te momenty definiują całe doświadczenie.

Przez lata XCOM 2 doczekał się dużych dodatków, na czele z War of the Chosen, a także ogromnej liczby modyfikacji tworzonych przez społeczność. Nowe klasy, mapy, ulepszenia interfejsu czy kosmetyczne dodatki sprawiły, że gra wciąż pozostaje żywa i regularnie wraca do bibliotek graczy.

Dekadę po premierze XCOM 2 nadal uchodzi za jeden z najlepszych przykładów turowej strategii taktycznej. Jubileuszowa promocja na Steam sprawia, że to idealny moment, by nadrobić ten tytuł lub wrócić do niego po latach – tym razem za symboliczne kilkanaście złotych.

Źródło:https://www.eurogamer.net/xcom-2-10th-anniversary

Jakub Piwoński

