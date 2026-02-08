XCOM 2 kończy 10 lat. Kultowa strategia w 95% promocji na Steam

Kto jeszcze nie zna, teraz ma okazję kupić grę praktycznie za grosze. Mija 10 lat od premiery tego kultowego tytułu.

Mija dokładnie 10 lat od premiery XCOM 2, jednej z najważniejszych turowych strategii ostatniej dekady. Gra studia Firaxis Games, wydana przez 2K, zadebiutowała w 2016 roku i szybko stała się punktem odniesienia dla całego gatunku. Z okazji jubileuszu tytuł można kupić na Steam w wyjątkowej promocji – zamiast 214 zł kosztuje jedynie 10,74 zł, co oznacza 95 procent zniżki. To już 10 lat XCOM 2 XCOM 2 jest bezpośrednią kontynuacją XCOM: Enemy Unknown. Akcja gry przedstawia wizję przyszłości, w której ludzkość przegrała wojnę z obcą rasą, a Ziemia znalazła się pod okupacją kosmitów. Gracz staje na czele resztek organizacji XCOM, działającej w podziemiu i próbującej wywołać globalny ruch oporu przeciwko najeźdźcom.

Produkcja Firaxis opiera się na turowych starciach taktycznych, zarządzaniu bazą oraz rozwoju oddziału żołnierzy podzielonych na klasy. Każda z nich – od snajperów, przez grenadierów, po specjalistów – oferuje odmienne umiejętności i style walki. Kluczowym elementem rozgrywki jest permanentna śmierć postaci oraz losowość, która potrafi diametralnie zmienić przebieg misji i całej kampanii. Gra zyskała ogromne uznanie za projekt systemów, napięcie generowane przez mechaniki oraz silne przywiązanie gracza do własnego oddziału. W tekście wspominającym grę na Eurogamer można przeczytać:

GramTV przedstawia:

To jedna z tych gier, w których doskonale wycelowany strzał z 90-procentową szansą trafienia potrafi spudłować – i właśnie te momenty definiują całe doświadczenie. Przez lata XCOM 2 doczekał się dużych dodatków, na czele z War of the Chosen, a także ogromnej liczby modyfikacji tworzonych przez społeczność. Nowe klasy, mapy, ulepszenia interfejsu czy kosmetyczne dodatki sprawiły, że gra wciąż pozostaje żywa i regularnie wraca do bibliotek graczy. Dekadę po premierze XCOM 2 nadal uchodzi za jeden z najlepszych przykładów turowej strategii taktycznej. Jubileuszowa promocja na Steam sprawia, że to idealny moment, by nadrobić ten tytuł lub wrócić do niego po latach – tym razem za symboliczne kilkanaście złotych.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









