Szokujące ustalenia dataminerów. W kolejnym God of War nie pokierujemy Kratosem?

O God of War mówi się ostatnio wiele. Z jednej strony remake trylogii, z drugiej średnio przyjęty spin-off.
A z trzeciej plotki o kolejnej odsłonie. Pozostaje tylko pytanie, co nas w niej czeka?
God of War w Egipcie i z nowym protagonistą?
Odpowiedzieć na to zagadnienie próbują dataminerzy. Na poświęconym serii God of War subreddicie jeden z użytkowników, TheMorse_, przyznał, że udało mu się znaleźć ukrytą scenkę. Ta miała znajdować się w plikach gry God of War Ragnarök, jej wydźwięk miałby zaś jasno wskazywać na to, że stanowi ona wstęp do kolejnej odsłony. Nie byłby to zresztą pierwszy taki przypadek, bo początek GoW Ragnarök też był zakopany w danych wcześniejszej części.
W rzeczonej scence miały podobno znaleźć się takie dialogi:
Atreus: Obudź się. Wydaje mi się, że jesteśmy blisko.
Mau: Mau?
Atreus: Hej, nalegałeś, żeby tu przyjść. No dalej, rzućmy okiem.
Mau: Mau.
Atreus: Obyś miał rację. Wygląda na to, że to znaleźliśmy.
Postać w szacie: To lefkó fídi tha se fáei.
Postać w szacie: Jeden nas zawiódł. Jeden nas odrzucił.
Atena: Mamy problem.
Wypowiedź tzw. postaci w szacie tyczy się prawdopodobnie Odyna oraz Atreusa. Mau to natomiast rasa kota wywodząca się z Egiptu. Stąd też podejrzenia, że po zakończeniu nordyckiej sagi deweloperzy zdecydują się tym razem przenieść nas właśnie do Starożytnego Egiptu. Nie byłoby to pierwsza zmiana tematyki w historii GoW, które zaczynało przecież jako produkcja oparta na mitologii greckiej.
Jeszcze większe zamieszanie wywołał insider o nicku Shpeshal Nick. Ten przyznał, iż kolejna gra Santa Monica Studio nie będzie skupiona wokół Atreusa, syna Kratosa. Fani szybko uznali to za sugestię, że główną postacią nowego God of War będzie Loki. Byłaby to ogromna zmiana, bo po raz pierwszy w historii cyklu to nie Kratos byłby naszym protagonistą.