Szokujące ustalenia dataminerów. W kolejnym God of War nie pokierujemy Kratosem?

O God of War mówi się ostatnio wiele. Z jednej strony remake trylogii, z drugiej średnio przyjęty spin-off.

A z trzeciej plotki o kolejnej odsłonie. Pozostaje tylko pytanie, co nas w niej czeka?

God of War w Egipcie i z nowym protagonistą?

Odpowiedzieć na to zagadnienie próbują dataminerzy. Na poświęconym serii God of War subreddicie jeden z użytkowników, TheMorse_, przyznał, że udało mu się znaleźć ukrytą scenkę. Ta miała znajdować się w plikach gry God of War Ragnarök, jej wydźwięk miałby zaś jasno wskazywać na to, że stanowi ona wstęp do kolejnej odsłony. Nie byłby to zresztą pierwszy taki przypadek, bo początek GoW Ragnarök też był zakopany w danych wcześniejszej części.