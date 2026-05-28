Nowy Rayman może zaskoczyć fanów. Ubisoft szykuje powrót serii do 3D?

Już wczoraj do sieci wyciekło logo nowej produkcji z sympatycznym stworkiem w roli głównej. A dziś pojawiły się kolejne nieoficjalne informacje.

Rayman znowu w 3D?

Przypomnijmy, że Rayman Legends: Retold ma być w zasadzie remake’em wydanego 13 lat temu Rayman Legends. Niewykluczone jednak, że deweloperzy nie poszli bynajmniej po linii najmniejszego oporu i zdecydowali się na większe zmiany. Co cieszy, bo samo Legends z uwagi na stylizowaną grafikę bynajmniej nie potrzebowało odświeżenia. Jak jednak podaje znany insider, Nate the Hate, w Retold ma dojść do zmiany perspektywy. Całe Legends odbywało się przy wykorzystywaniu dwóch wymiarów, podczas gdy w remake’u mają pojawić się również nowe sekwencje, przenoszące nas w trzeci wymiar. Ostatnią pełnoprawną odsłoną serii wykorzystującą 3D było Rayman 3: Hoodlum Havoc z 2003 roku.