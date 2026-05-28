Nowy Rayman może zaskoczyć fanów. Ubisoft szykuje powrót serii do 3D?

Maciej Petryszyn
2026/05/28 18:00
Wydaje się, że jesteśmy niezwykle blisko tego, by owiany mitami Project Steambot wreszcie porzucił nazwę kodową. I stał się Raymanem

Już wczoraj do sieci wyciekło logo nowej produkcji z sympatycznym stworkiem w roli głównej. A dziś pojawiły się kolejne nieoficjalne informacje.

Rayman Legends
Rayman znowu w 3D?

Przypomnijmy, że Rayman Legends: Retold ma być w zasadzie remake’em wydanego 13 lat temu Rayman Legends. Niewykluczone jednak, że deweloperzy nie poszli bynajmniej po linii najmniejszego oporu i zdecydowali się na większe zmiany. Co cieszy, bo samo Legends z uwagi na stylizowaną grafikę bynajmniej nie potrzebowało odświeżenia. Jak jednak podaje znany insider, Nate the Hate, w Retold ma dojść do zmiany perspektywy. Całe Legends odbywało się przy wykorzystywaniu dwóch wymiarów, podczas gdy w remake’u mają pojawić się również nowe sekwencje, przenoszące nas w trzeci wymiar. Ostatnią pełnoprawną odsłoną serii wykorzystującą 3D było Rayman 3: Hoodlum Havoc z 2003 roku.

Czy faktycznie tak będzie? Według najświeższych doniesień oficjalna prezentacja Rayman Legends: Retold ma mieć miejsce w przeciągu kolejnego tygodnia. A to wskazuje, iż tytuł pojawi się na jednym z pokazów organizowanych przy okazji Summer Game Fest od Geoffa Keighleya. Z kolei premiera gry planowana ma być podobno na październik tego roku. Były to swoisty happy-end, bo przecież, gdy na początku roku Ubisoft na potęgę zamykał studia oraz kasował i opóźniał projekty, przyszłość nowego Raymana nie wydawał się malować w specjalnie kolorowych barwach. Jednak projekt przetrwał.

Oby tylko był bardziej udany niż wypuszczone na rynek jeszcze w lutym Rayman 30th Anniversary Edition, które w naszej recenzji otrzymało 6 na 10. Nawiasem mówiąc tytuł ten, podobnie jak omawiane Rayman Legends: Retold, był odświeżeniem starej produkcji, a nie zupełnie nową pozycją.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

