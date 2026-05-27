Rayman Legends: Retold wyciekło do sieci

Czekajcie, a będzie wam dane? Możliwe, że fani Raymana już niedługo doczekają się nowej odsłony.

To znaczy, nowej… Trochę tak, trochę nie, bo mowa o remake’u ostatniej jak dotychczas produkcji z sympatycznym stworkiem w roli głównej.

Wycieka Rayman Legends: Retold

W sieci pojawiło się bowiem logo produkcji znanej jako Rayman Legends: Retold. Oczywiście można mieć wątpliwości co do tego, czy jest autentyczne, ale redakcja Insider Gaming potwierdza, iż zaiste jest to prawdziwy logotyp nadchodzącej gry. Gry, która w praktyce ma być remake’em Rayman Legends z 2013 roku. Chociaż sama koncepcja odświeżania 13-letniego tytułu, który dzięki stylizowanej grafice nadal cieszy oko, może mocno zaskakiwać. Niemniej sprawa jest na tapecie już od wielu lat i wygląda na to, że szybciej niż później znajdzie swój szczęśliwy koniec w postaci oficjalnej prezentacji.