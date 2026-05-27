Rayman Legends: Retold wyciekło do sieci

Maciej Petryszyn
2026/05/27 22:15
Czekajcie, a będzie wam dane? Możliwe, że fani Raymana już niedługo doczekają się nowej odsłony.

To znaczy, nowej… Trochę tak, trochę nie, bo mowa o remake’u ostatniej jak dotychczas produkcji z sympatycznym stworkiem w roli głównej.

W sieci pojawiło się bowiem logo produkcji znanej jako Rayman Legends: Retold. Oczywiście można mieć wątpliwości co do tego, czy jest autentyczne, ale redakcja Insider Gaming potwierdza, iż zaiste jest to prawdziwy logotyp nadchodzącej gry. Gry, która w praktyce ma być remake’em Rayman Legends z 2013 roku. Chociaż sama koncepcja odświeżania 13-letniego tytułu, który dzięki stylizowanej grafice nadal cieszy oko, może mocno zaskakiwać. Niemniej sprawa jest na tapecie już od wielu lat i wygląda na to, że szybciej niż później znajdzie swój szczęśliwy koniec w postaci oficjalnej prezentacji.

Jak podaje Insider Gaming, rzeczona prezentacja Rayman Legends: Retold ma odbyć się w przeciągu najbliższego tygodnia. To pozwala domniemywać, że co nieco o nowym Raymanie usłyszymy przy okazji nadchodzącego Summer Game Fest od Geoffa Keighleya. Z kolei sama premiera tytułu, który do niedawna funkcjonował w przestrzeni publicznej jako Project Steambot, miałaby mieć miejsce 1 października 2026 roku. A przecież jeszcze kilka miesięcy temu nie było to takie pewne, gdy z Ubisoftu docierały informacje o kolejnych problemach, opóźnieniach i skasowanych produkcjach.

Gdyby te doniesienia okazały się prawdą, byłaby to druga wydana w tym roku gra z Raymanem w roli głównej. I drugi raz mielibyśmy do czynienia z odświeżoną wersją starszego tytułu. Wszak w połowie lutego otrzymaliśmy stworzone przez Digital Eclipse Rayman 30th Anniversary Edition, które w naszej recenzji otrzymało 6 na 10.

Źródło:https://insider-gaming.com/rayman-legends-remake-dubbed-retold-leaks-online/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

