Destiny 2 ma przebić Marathon. Fani szykują masowy protest przeciw Bungie i Sony

Maciej Petryszyn
2026/05/28 17:00
Informacja o zakończeniu wsparcia dla Destiny 2 spadła na graczy jak grom z jasnego nieba. Społeczność nie zamierza jednak pozostać bierna.

Zamiast tego gracze planują protest. I to na skalę na tyle masową, by zostało to zauważone.

Społeczność Destiny 2 zapowiada protest

Pod względem suchych liczb Destiny 2 bije Marathon na głowę. Peak pierwszej gry na Steami to prawie 317 tysięcy użytkowników, drugiej zaś to zaledwie niewiele ponad 88 tysiące. Ale to jeszcze nic, bo nawet w ostatniej dobie 9-letni tytuł bije wydaną w tym roku produkcję w stosunku 18,4 tysiąca do 12,1 tysiąca graczy. Mimo to podjęto decyzję o zakończeniu wsparcia dla drugiego Destiny i prawdopodobnie oddelegowaniu części pracowników Bungie do prac nad borykającym się z problemami extraction shooterem. Społeczność nie chce się z tym jednak pogodzić i zamierza “wysadzić” serwery – na Reddicie wezwał do tego fan o nicku w1nds0r .

Oczywiście nie dosłownie. Chodzi jednak o protest i pobicie dotychczasowego rekordu Marathonu:

Musimy przynajmniej rozbić rekord wszech czasów Marathonu, aby pokazać im, że podjęli złą decyzję.

Heresy było niesamowite, The Edge of Fate było interesujące. Pozwolili, aby to się stało, idąc w zaparte w złe zmiany systemowe i ignorując opinie graczy.

Uważam, że każdy powinien podjąć pewien wysiłek i zalogować się 9 czerwca, aby pokazać im, że to franczyza, w którą warto nadal inwestować. Jeśli możecie, spróbujcie sprawić, by wszyscy wasi znajomi i członkowie klanu zalogowali się, gdy pojawi się ostatnia aktualizacja – to nasza ostatnia szansa na wysłanie wiadomości, że ta marka wciąż ma wartość. To właściwie wszystko.

Trzymajcie się!

Na post odpowiedziało wielu innych użytkowników – z jednej strony rozczarowanych rezygnacją z Destiny 2, a z drugiej wkurzonych doniesieniami o braku prac nad Destiny 3. Sporo osób zadeklarowało przy tym, że weźmie udział w akcji, by pokazać Bungie i Sony, jak zła w ich oczach jest ta decyzja. Nawet ci członkowie społeczności, którzy, jak deklarują, od dawna już w drugie Destiny 2, zamierzają zaangażować się w protest. Ten ma mieć miejsce 9 czerwca, czyli w dniu udostępnienia ostatniej w historii gry aktualizacji. Potem nic nowego, jeżeli chodzi o Destiny 2 już się nie wydarzy.

Pytanie tylko, czy cała akcja zrobi na Sony jakiekolwiek wrażenie? Szczególnie, że to nie pierwszy pokaz niezadowolenia społeczności. Dopiero co informowaliśmy o petycji, której sygnatariusze wyzywają Bungie i japońskiego wydawcę do rozpoczęcia działań zmierzających do wydania Destiny 3.

Źródło:https://www.ign.com/articles/destiny-2-fans-plan-mass-protest-to-crash-the-servers-and-beat-marathons-all-time-player-record

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

