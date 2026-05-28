Destiny 2 ma przebić Marathon. Fani szykują masowy protest przeciw Bungie i Sony

Informacja o zakończeniu wsparcia dla Destiny 2 spadła na graczy jak grom z jasnego nieba. Społeczność nie zamierza jednak pozostać bierna.

Zamiast tego gracze planują protest. I to na skalę na tyle masową, by zostało to zauważone.

Społeczność Destiny 2 zapowiada protest

Pod względem suchych liczb Destiny 2 bije Marathon na głowę. Peak pierwszej gry na Steami to prawie 317 tysięcy użytkowników, drugiej zaś to zaledwie niewiele ponad 88 tysiące. Ale to jeszcze nic, bo nawet w ostatniej dobie 9-letni tytuł bije wydaną w tym roku produkcję w stosunku 18,4 tysiąca do 12,1 tysiąca graczy. Mimo to podjęto decyzję o zakończeniu wsparcia dla drugiego Destiny i prawdopodobnie oddelegowaniu części pracowników Bungie do prac nad borykającym się z problemami extraction shooterem. Społeczność nie chce się z tym jednak pogodzić i zamierza “wysadzić” serwery – na Reddicie wezwał do tego fan o nicku w1nds0r .