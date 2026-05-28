Saros przyciągnęło miliony graczy. Housemarque ujawnia imponujące statystyki po miesiącu

Studio Housemarque opublikowało pierwsze statystyki dotyczące Saros po niemal miesiącu od premiery. Wyniki pokazują, że nowy roguelite shooter cieszy się dużą popularnością, a gracze spędzili w nim już miliony godzin.

Saros – miliony godzin i miliony śmierci po premierze

Według danych udostępnionych przez Housemarque gracze spędzili w Saros już 6,63 miliona godzin. Produkcja dostępna na PS5 osiągnęła również imponującą liczbę 13,13 miliona śmierci postaci. Statystyki dobrze pokazują, że mimo bardziej przystępnej formuły względem Returnal gra nadal pozostaje wymagająca. Dla porównania, liczba pokonanych bossów wynosi obecnie 3,08 miliona, co oznacza, że wielu graczy wciąż ma problemy z najtrudniejszymi przeciwnikami.

