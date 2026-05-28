Saros przyciągnęło miliony graczy. Housemarque ujawnia imponujące statystyki po miesiącu

Gracze spędzili w produkcji ponad 6,6 miliona godzin i zginęli przeszło 13 milionów razy.
Studio Housemarque opublikowało pierwsze statystyki dotyczące Saros po niemal miesiącu od premiery. Wyniki pokazują, że nowy roguelite shooter cieszy się dużą popularnością, a gracze spędzili w nim już miliony godzin.
Saros – miliony godzin i miliony śmierci po premierze
Według danych udostępnionych przez Housemarque gracze spędzili w Saros już 6,63 miliona godzin. Produkcja dostępna na PS5 osiągnęła również imponującą liczbę 13,13 miliona śmierci postaci. Statystyki dobrze pokazują, że mimo bardziej przystępnej formuły względem Returnal gra nadal pozostaje wymagająca. Dla porównania, liczba pokonanych bossów wynosi obecnie 3,08 miliona, co oznacza, że wielu graczy wciąż ma problemy z najtrudniejszymi przeciwnikami.
Wczytywanie ramki mediów.
Twórcy ujawnili również inne ciekawostki związane z rozgrywką. Wrogowie szeregowi nie mieli większych szans przeciwko społeczności – gracze wyeliminowali ich już ponad 863 miliony razy. Najpopularniejszą bronią w Saros okazał się Smart Rifle, który najwyraźniej stał się podstawowym wyborem wielu osób podczas walk na planecie Carcosa.
GramTV przedstawia:
Niepokojąca, mroczna przygoda science-fiction od twórców Returnal. W cieniu złowrogiego zaćmienia, Arjun Devraj (Rahul Kohli, gwiazda Nawiedzonego dworu w Bly i Nocnej mszy) jest żołnierzem Soltari, który nie cofnie się przed niczym, by szukać odpowiedzi na zmiennokształtnej planecie Carcosa, pełnej mrocznych tajemnic i wrogo nastawionych mieszkańców.
Saros jest najnowszą produkcją Housemarque, czyli studia odpowiedzialnego za Returnal. Tytuł sprawdzimy wyłącznie na PlayStation 5.