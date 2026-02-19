Nowy God of War rezygnuje Egiptu i wraca do Grecji? Remake trylogii z nowym systemem walki

God of War – remake otrzyma nowy model walki. Kratos na stałe powróci do Grecji?
Już wcześniej informowano, że w arsenale bohatera pojawi się zakrzywiony miecz, inspirowany egipską stylistyką. Henderson tonuje te oczekiwania. Według niego bardziej prawdopodobny jest powrót do mitologii greckiej, czyli miejsca narodzin serii.
Z tego, co rozumiem, powstaje kolejna główna odsłona God of War. Wiele osób spekuluje, że będzie to egipska część God of War, ale mam przeczucie, że wrócimy do mitologii greckiej. Zastanawiam się, czy to właśnie dlatego powstaje remake oryginalnej trylogii.
W grze pojawi się również nowa broń, którą będzie kosa:
W grze znajduje się także kosa. To interesujące. Zawsze fajnie jest słuchać tych wszystkich pogłosek i później sprawdzać, co faktycznie trafia do finalnej wersji”.
Jeśli te informacje okażą się prawdziwe, nowa broń mogłaby znacząco wpłynąć na system walki, który w ostatnich odsłonach przeszedł wyraźną ewolucję względem klasycznej trylogii.
Tymczasem nowe informacje o grze mógł ujawnić Christopher Judge, czyli obecny odtwórca roli Kratosa w God of War. Aktor przyznał, że nie bierze udziału w pracach nad remake’iem trylogii, ale jednocześnie zdradził, iż w odświeżonej wersji pojawi się zupełnie nowy system walki. Co istotne, takie informacje nie zostały wcześniej oficjalnie potwierdzone przez studio. Warto jednak pamiętać, że projekt wciąż znajduje się na bardzo wczesnym etapie rozwoju.
Wczytywanie ramki mediów.
Judge zasugerował również, że późnym latem powinniśmy usłyszeć, nad czym obecnie pracuje wspólnie z Santa Monica Studio. Nie padła bezpośrednia nazwa nowej odsłony God of War, lecz w kontekście dotychczasowych przecieków trudno nie łączyć tych słów z kolejną przygodą Kratosa.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!