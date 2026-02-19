Nowy God of War rezygnuje Egiptu i wraca do Grecji? Remake trylogii z nowym systemem walki

Pojawiło się sporo nowych szczegółów dotyczących kolejnej odsłony przygód Kratosa oraz ogłoszonego już remake’u trzech pierwszych części.

Dopiero co Sony zapowiedziało God of War Trilogy Remake, a także wypuściło spin-off zatytułowany Sons of Sparta, a już do sieci trafiają informacje o kolejnej, pełnoprawnej odsłonie cyklu, która według wielu wcześniejszych plotek, miałaby tym razem zabrać Kratosa do starożytnego Egiptu. Teraz Tom Henderson z Insider Gaming twierdzi, że mylił się co do tych doniesień i uważa, że Sony Santa Monica powróci ze swoją serią do samych korzeni. God of War – remake otrzyma nowy model walki. Kratos na stałe powróci do Grecji? Już wcześniej informowano, że w arsenale bohatera pojawi się zakrzywiony miecz, inspirowany egipską stylistyką. Henderson tonuje te oczekiwania. Według niego bardziej prawdopodobny jest powrót do mitologii greckiej, czyli miejsca narodzin serii.

Z tego, co rozumiem, powstaje kolejna główna odsłona God of War. Wiele osób spekuluje, że będzie to egipska część God of War, ale mam przeczucie, że wrócimy do mitologii greckiej. Zastanawiam się, czy to właśnie dlatego powstaje remake oryginalnej trylogii. W grze pojawi się również nowa broń, którą będzie kosa: W grze znajduje się także kosa. To interesujące. Zawsze fajnie jest słuchać tych wszystkich pogłosek i później sprawdzać, co faktycznie trafia do finalnej wersji”. Jeśli te informacje okażą się prawdziwe, nowa broń mogłaby znacząco wpłynąć na system walki, który w ostatnich odsłonach przeszedł wyraźną ewolucję względem klasycznej trylogii.

Kolejne plotki mówią o możliwej prezentacji nowej gry jeszcze w tym roku, być może podczas majowego State of Play lub letniego Summer Game Fest. Według shinobi602 projekt ma reżyserować Cory Barlog, a premiera planowana jest w okolicach 2028 roku. Tymczasem nowe informacje o grze mógł ujawnić Christopher Judge, czyli obecny odtwórca roli Kratosa w God of War. Aktor przyznał, że nie bierze udziału w pracach nad remake’iem trylogii, ale jednocześnie zdradził, iż w odświeżonej wersji pojawi się zupełnie nowy system walki. Co istotne, takie informacje nie zostały wcześniej oficjalnie potwierdzone przez studio. Warto jednak pamiętać, że projekt wciąż znajduje się na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Wczytywanie ramki mediów. Judge zasugerował również, że późnym latem powinniśmy usłyszeć, nad czym obecnie pracuje wspólnie z Santa Monica Studio. Nie padła bezpośrednia nazwa nowej odsłony God of War, lecz w kontekście dotychczasowych przecieków trudno nie łączyć tych słów z kolejną przygodą Kratosa.

