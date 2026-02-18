To najniższe noty w historii serii. God of War: Sons of Sparta nie zachwyciło graczy

Podczas ostatniego pokazu State of Play Sony zaskoczyło fanów tzw. shadowdropem (premierą tuż po zapowiedzi) mniejszego projektu w świecie God of War. Zamiast kolejnej wysokobudżetowej gry akcji, otrzymaliśmy 2D Metroidvanię skupioną na dzieciństwie Kratosa. Niestety, eksperyment ten nie spotkał się z ciepłym przyjęciem.

God of War: Sons of Sparta – Metacritic nie ma litości

Średnia ocen gry na portalu Metacritic wynosi obecnie zaledwie 69/100 od krytyków oraz 6.6/10 od graczy. To najniższy wynik w historii cyklu, który dotychczas rzadko schodził poniżej poziomu "wybitny":