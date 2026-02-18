Zaloguj się lub Zarejestruj

To najniższe noty w historii serii. God of War: Sons of Sparta nie zachwyciło graczy

Mikołaj Berlik
2026/02/18 21:30
1
0

Platformówka od Mega Cat Studios z przeciętnym odbiorem.

Podczas ostatniego pokazu State of Play Sony zaskoczyło fanów tzw. shadowdropem (premierą tuż po zapowiedzi) mniejszego projektu w świecie God of War. Zamiast kolejnej wysokobudżetowej gry akcji, otrzymaliśmy 2D Metroidvanię skupioną na dzieciństwie Kratosa. Niestety, eksperyment ten nie spotkał się z ciepłym przyjęciem.

God of War: Sons of Sparta
God of War: Sons of Sparta

God of War: Sons of Sparta – Metacritic nie ma litości

Średnia ocen gry na portalu Metacritic wynosi obecnie zaledwie 69/100 od krytyków oraz 6.6/10 od graczy. To najniższy wynik w historii cyklu, który dotychczas rzadko schodził poniżej poziomu "wybitny":

  • God of War (2018) & Ragnarök: 94/100
  • Oryginalna Trylogia: powyżej 90/100
  • Gry na PSP (Ghost of Sparta / Chains of Olympus): 86-91/100
  • God of War: Wstąpienie (Ascension): 80/100 (dotychczasowy najsłabszy wynik)

Oliwy do ognia dolał David Jaffe, twórca oryginalnego God of War z 2005 roku. W swoich mediach społecznościowych nie gryzł się w język, nazywając nową grę „totalnym crapem” i kwestionując sens jej istnienia.

W 2005 roku daliśmy wam świetną postać. Po co to w ogóle powstało? To bezsensowny syf. Pokazanie Kratosa jako generycznego dzieciaka to obraza dla ludzi, którzy budowali tę markę.

GramTV przedstawia:

Gracze i recenzenci wytykają produkcji kilka kluczowych problemów. Gra jest znacznie mniej brutalna i mroczna niż poprzednie odsłony, co zdaniem wielu kłóci się z DNA serii. Choć produkcja była reklamowana jako tytuł z trybem kooperacji, okazało się, że opcja ta jest zablokowana do czasu pierwszego ukończenia kampanii solo, co rozwścieczyło wielu kupujących.Za cenę 30 dolarów (ok. 130 zł) gracze oczekiwali wyższej jakości wykonania, porównywalnej do takich hitów jak Prince of Persia: The Lost Crown.

Warto jednak wspomnieć, że obok tego spin-offu Sony zapowiedziało oficjalny remake oryginalnej trylogii God of War, co dla wielu fanów jest znacznie ważniejszą informacją.

Źródło:https://insider-gaming.com/god-of-war-sons-of-sparta-is-the-worst-rated-game-in-the-series/

Tagi:

News
oceny
God of War
PlayStation 5
God of War: Duch Sparty
God of War: Ghost of Sparta
Mikołaj Berlik
Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 22:06

Bo to nie jest typowy GoW a jako gra 2D też nie jest wybitna. To średniak na licencji. 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112