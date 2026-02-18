To najniższe noty w historii serii. God of War: Sons of Sparta nie zachwyciło graczy

God of War: Sons of Sparta – Metacritic nie ma litości
Średnia ocen gry na portalu Metacritic wynosi obecnie zaledwie 69/100 od krytyków oraz 6.6/10 od graczy. To najniższy wynik w historii cyklu, który dotychczas rzadko schodził poniżej poziomu "wybitny":
God of War (2018) & Ragnarök: 94/100
Oryginalna Trylogia: powyżej 90/100
Gry na PSP (Ghost of Sparta / Chains of Olympus): 86-91/100
God of War: Wstąpienie (Ascension): 80/100 (dotychczasowy najsłabszy wynik)
Oliwy do ognia dolał David Jaffe, twórca oryginalnego God of War z 2005 roku. W swoich mediach społecznościowych nie gryzł się w język, nazywając nową grę „totalnym crapem” i kwestionując sens jej istnienia.
W 2005 roku daliśmy wam świetną postać. Po co to w ogóle powstało? To bezsensowny syf. Pokazanie Kratosa jako generycznego dzieciaka to obraza dla ludzi, którzy budowali tę markę.
Gracze i recenzenci wytykają produkcji kilka kluczowych problemów. Gra jest znacznie mniej brutalna i mroczna niż poprzednie odsłony, co zdaniem wielu kłóci się z DNA serii. Choć produkcja była reklamowana jako tytuł z trybem kooperacji, okazało się, że opcja ta jest zablokowana do czasu pierwszego ukończenia kampanii solo, co rozwścieczyło wielu kupujących.Za cenę 30 dolarów (ok. 130 zł) gracze oczekiwali wyższej jakości wykonania, porównywalnej do takich hitów jak Prince of Persia: The Lost Crown.