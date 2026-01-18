Szef GOG ostrzega branżę. Gry always-online mogą skończyć się problemem

Niedawno Michał Kiciński, nowy właściciel platformy GOG, wypowiedział się krytycznie na temat Windowsa. Tym razem pojawiła się natomiast wypowiedź Macieja Gołębiewskiego, dyrektora zarządzającego, który przedstawił swoje stanowisko w sprawie gier always-online. Wraz z popularyzacją modelu narasta problem trwałości takich produkcji – gdy serwery przestają działać, wiele gier staje się całkowicie niegrywalnych, nawet jeśli wokół nich wciąż istnieje aktywna społeczność.

GOG zabiera głos w sprawie always-online. „Możemy doprowadzić do powstawania mniejszej liczby gier”

Maciej Gołębiewski w rozmowie z Eurogamerem odniósł się do obecnej kondycji rynku i wyzwań związanych z zachowaniem gier na przyszłość. Jego zdaniem kluczowe staje się dziś nie tylko tworzenie nowych tytułów, ale również jasne określenie, jak powinien wyglądać ich cykl życia w realiach, w których stałe połączenie z siecią jest niezbędne do działania.