Remedy ma nowego CEO. To były dyrektor Electronic Arts

Co istotne, w tym wypadku bynajmniej nie postawiono na świeżaka. Zamiast tego posadę objęła osoba z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Remedy ogłosiło nazwisko nowego CEO

Nowym CEO Remedy został bowiem Jean-Charles Gaudechon. Francuz wcześniej spędził 15 lat w Electronic Arts, gdzie zaczynał jako deweloper. Z biegiem lat piął się jednak po szczeblach korporacyjnej kariery i został nawet szefem szwedzkiego studia, które wydało na świat Battlefield Heroes. Kilka lat później był też odpowiedzialny za działalność EA w całym regionie Azji.