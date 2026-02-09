Zaloguj się lub Zarejestruj

Remedy ma nowego CEO. To były dyrektor Electronic Arts

Maciej Petryszyn
2026/02/09 20:45
Cztery miesiące po odejściu dotychczasowego CEO Remedy Entertainment odsłoniło karty. Poznaliśmy nowego dyrektora generalnego fińskiego studia.

Co istotne, w tym wypadku bynajmniej nie postawiono na świeżaka. Zamiast tego posadę objęła osoba z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Remedy Entertainment
Remedy Entertainment

Remedy ogłosiło nazwisko nowego CEO

Nowym CEO Remedy został bowiem Jean-Charles Gaudechon. Francuz wcześniej spędził 15 lat w Electronic Arts, gdzie zaczynał jako deweloper. Z biegiem lat piął się jednak po szczeblach korporacyjnej kariery i został nawet szefem szwedzkiego studia, które wydało na świat Battlefield Heroes. Kilka lat później był też odpowiedzialny za działalność EA w całym regionie Azji.

Gaudechon związany był ponadto z CCP Games oraz ostatnio ze Sleeper. Stanowisko CEO w Remedy, które w październiku niespodziewanie opuścił Tero Virtala, obejmie on formalnie za niecały miesiąc, tj. 1 marca 2026 roku. Do tego czasu pełniącym obowiązki dyrektora generalnego będzie Markus Mäki, współzałożyciel Remedy.

Sam Gaudechon nie krył ekscytacji czekającym go wyzwaniem:

Jestem podekscytowany i zaszczycony, że dołączam do Remedy w tak przełomowym momencie. To studio ma unikalną tożsamość twórczą oraz ogromny potencjał. Moim zobowiązaniem jest ochrona tego, co czyni to studio wyjątkowym – tworzenie wyjątkowych gier i skalowanie firmy tak, by budować trwałą wartość. Remedy ma swój głos i ambicje, by być filarem przyszłości tej branży. Nadal będziemy blisko graczy, pracując na ich czas i zaufanie oraz wzmacniając naszą niezależność w sposobie, w jaki tworzymy i wydajemy nasze gry. Przy tym nadal będziemy blisko współpracować z naszymi partnerami, którzy wspierali nas na tej drodze. Zamierzam wraz z moją rodziną przenieść się do Finlandii i jestem niesamowicie podekscytowany bezpośrednią pracą z zespołem tam na miejscu.

Obecnie Remedy przygotowuje się do premiery zaplanowanego na ten rok Control Resonant, czyli kontynuacji wydanego w 2019 roku Control. Ponadto już dłuższy czas temu Finowie zapowiedzieli, iż pracują nad remake’ami dwóch pierwszych odsłon serii Max Payne. Na ich temat wiadomo jednak na ten moment niewiele.

Źródło:https://insider-gaming.com/remedy-appoints-former-ea-exec-as-ceo/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

