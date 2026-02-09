Remedy ma nowego CEO. To były dyrektor Electronic Arts

Cztery miesiące po odejściu dotychczasowego CEO Remedy Entertainment odsłoniło karty. Poznaliśmy nowego dyrektora generalnego fińskiego studia.
Co istotne, w tym wypadku bynajmniej nie postawiono na świeżaka. Zamiast tego posadę objęła osoba z wieloletnim doświadczeniem w branży.
Remedy ogłosiło nazwisko nowego CEO
Nowym CEO Remedy został bowiem Jean-Charles Gaudechon. Francuz wcześniej spędził 15 lat w Electronic Arts, gdzie zaczynał jako deweloper. Z biegiem lat piął się jednak po szczeblach korporacyjnej kariery i został nawet szefem szwedzkiego studia, które wydało na świat Battlefield Heroes. Kilka lat później był też odpowiedzialny za działalność EA w całym regionie Azji.
Gaudechon związany był ponadto z CCP Games oraz ostatnio ze Sleeper. Stanowisko CEO w Remedy, które w październiku niespodziewanie opuścił Tero Virtala, obejmie on formalnie za niecały miesiąc, tj. 1 marca 2026 roku. Do tego czasu pełniącym obowiązki dyrektora generalnego będzie Markus Mäki, współzałożyciel Remedy.
GramTV przedstawia:
Sam Gaudechon nie krył ekscytacji czekającym go wyzwaniem:
Jestem podekscytowany i zaszczycony, że dołączam do Remedy w tak przełomowym momencie. To studio ma unikalną tożsamość twórczą oraz ogromny potencjał. Moim zobowiązaniem jest ochrona tego, co czyni to studio wyjątkowym – tworzenie wyjątkowych gier i skalowanie firmy tak, by budować trwałą wartość. Remedy ma swój głos i ambicje, by być filarem przyszłości tej branży. Nadal będziemy blisko graczy, pracując na ich czas i zaufanie oraz wzmacniając naszą niezależność w sposobie, w jaki tworzymy i wydajemy nasze gry. Przy tym nadal będziemy blisko współpracować z naszymi partnerami, którzy wspierali nas na tej drodze. Zamierzam wraz z moją rodziną przenieść się do Finlandii i jestem niesamowicie podekscytowany bezpośrednią pracą z zespołem tam na miejscu.
Obecnie Remedy przygotowuje się do premiery zaplanowanego na ten rok Control Resonant, czyli kontynuacji wydanego w 2019 roku Control. Ponadto już dłuższy czas temu Finowie zapowiedzieli, iż pracują nad remake’ami dwóch pierwszych odsłon serii Max Payne. Na ich temat wiadomo jednak na ten moment niewiele.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!