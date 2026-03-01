Za darmo to uczciwa cena. Oferta na darmowe gry PC w marcu

Powoli zbliżamy się do rozpoczęcia wiosny, a wraz jej nadejściem zacznie budzić się również branża gier. Do sklepów trafią pierwsze potencjalne hity, które będą walczyć o tytuł gry roku. Nie oznacza to jednak, że wśród darmowych pozycji nie znajdzie się nic ciekawego. Jak zwykle swoje darmowe gry udostępnią Epic Games Store, Steam oraz Legion Gaming Community. Ponadto gracze będą mogli liczyć na sporo interesujących propozycji od Xbox Game Pass, Humble Choice oraz Amazon Luna (dawne Prime Gaming). Nie zabraknie również nowości w segmencie free-to-play. Będzie więc w co grać i to nie ponosząc przy tym żadnych opłat. Sprawdźcie więc, z jakich darmowych promocji będzie można skorzystać w marcu.

Darmowe gry i dodatki na PC

OFERTY OGRANICZONE CZASOWO

OFERTY STAŁE