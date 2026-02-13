Gry na PC w promocji. Wyprzedaż Love At First Pixel w GOG.com

W sklepie GOG.com pojawiła się kolejna okazja ku temu, by uzupełnić kolekcję cyfrowych gier na PC. Wystartowała bowiem wyprzedaż Love At First Pixel, która potrwa kolejne 6 dni. W ofercie znajdziemy wiele różnorodnych tytułów, a niektóre z nich przecenione zostały nawet o 90%.

Wyprzedaż gier na PC w GOG.com. Promocje na Love At First Pixel

Miłośnicy gier pecetowych mogą zwrócić uwagę na nową wyprzedaż w sklepie GOG.com. Platforma ruszyła z Love At First Pixel, które pozwala zaoszczędzić nawet do 90% na różnorodnych produkcjach. Poniżej prezentujemy wybrane tytuły z oferty:

Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.