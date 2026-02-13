Gry na PC w promocji. Wyprzedaż Love At First Pixel w GOG.com

W sklepie GOG.com pojawiła się kolejna okazja ku temu, by uzupełnić kolekcję cyfrowych gier na PC. Wystartowała bowiem wyprzedaż Love At First Pixel, która potrwa kolejne 6 dni. W ofercie znajdziemy wiele różnorodnych tytułów, a niektóre z nich przecenione zostały nawet o 90%.
Wyprzedaż gier na PC w GOG.com. Promocje na Love At First Pixel
Miłośnicy gier pecetowych mogą zwrócić uwagę na nową wyprzedaż w sklepie GOG.com. Platforma ruszyła z Love At First Pixel, które pozwala zaoszczędzić nawet do 90% na różnorodnych produkcjach. Poniżej prezentujemy wybrane tytuły z oferty:
- Cyberpunk 2077 – 69,69 zł (zamiast 199 zł)
- Cyberpunk 2077: Widmo wolności – 65 zł (zamiast 99,99 zł)
- DOOM (2016) – 15,79 zł (zamiast 79,09 zł)
- Disco Elysium - The Final Cut – 35,79 zł (zamiast 142,99 zł)
- Kingdom Come: Deliverance – 25,31 zł (zamiast 126,74 zł)
- Kingdom Come: Deliverance II – 126,79 zł (zamiast 253,59 zł)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - Standard Edition – 160,99 zł (zamiast 229,99 zł)
- Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna – 30 zł (zamiast 149,99 zł)
- Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści – 15,99 zł (zamiast 79,99 zł)
- Fallout 4: Game of the Year Edition – 67,59 zł (zamiast 169 zł)
- Indiana Jones i Wielki Krąg – 239,29 zł (zamiast 299,09 zł)
- Clair Obscur: Expedition 33 – 161,09 zł (zamiast 179 zł)
- Syberia - Remastered – 93,79 zł (zamiast 125 zł)
- Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft – 41,69 zł (zamiast 138,99 zł)
- Tomb Raider IV-VI Remastered – 69,49 zł (zamiast 138,99 zł)
- Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – 163,19 zł (zamiast 250,99 zł)
- Hitman: Blood Money – 4,39 zł (zamiast 43,99 zł)
- Hitman: Codename 47 – 3,59 zł (zamiast 35,99 zł)
- Hitman 3: Contracts – 3,99 zł (zamiast 39,99 zł)
- Layers of Fear – 7,90 zł (zamiast 79,09 zł)
- Frostpunk – 20,89 zł (zamiast 138,99 zł)
- This War of Mine: Complete Edition – 13,49 zł (zamiast 89,59 zł)
- Metro Exodus - Gold Edition – 25,39 zł (zamiast 169 zł)
- Noita – 28,79 zł (zamiast 71,99 zł)
- A Plague Tale: Innocence – 24 zł (zamiast 119,99 zł)
- Dorfromantik – 35,69 zł (zamiast 50,99 zł)
- Dead Cells – 44,99 zł (zamiast 89,99 zł)
Pełna oferta dostępna jest w tym miejscu.
