Kolejne 3 gry dostępne w Amazon Luna (dawniej Prime Gaming). Ubiegłoroczna premiera, na którą czekaliśmy 20 lat, w ofercie

Firma kontynuuje lutową ofensywę gier dla abonentów usługi Luna, wcześniej znaną jako Prime Gaming. Już dzisiaj do katalogu trafią trzy kolejne produkcje, które można przypisać do swojego konta bez dodatkowych opłat. Wśród nich znalazł się ubiegłoroczny tytuł, którego historia sięga ponad dwóch dekad wstecz.

Największe emocje budzi Captain Blood. To przygodowa gra akcji z perspektywy trzeciej osoby, wzbogacona o dynamiczny system walki inspirowany slasherami. Produkcja bazuje na twórczości Rafaela Sabatiniego i pozwala wcielić się w siedemnastowiecznego korsarza przemierzającego Karaiby. Choć oficjalna premiera odbyła się w maju 2025 roku, projekt ogłoszono jeszcze w 2004 roku, a przez wiele lat zmagał się z problemami produkcyjnymi. Długi i burzliwy proces tworzenia nie przekreślił jednak gry i tytuł niespodziewanie zebrał pozytywne opinie od graczy.

Drugą z wyróżniających się propozycji jest Ambition: A Minuet in Power. To przygodówka visual novel z elementami symulatora randkowego, która przenosi nas do Paryża tuż przed wybuchem rewolucji francuskiej. Wcielamy się w młodą kobietę próbującą odnaleźć się w świecie salonowych intryg i politycznych napięć. Kluczowe znaczenie ma budowanie relacji z wpływowymi postaciami, a odpowiednie decyzje mogą przesądzić o losie bohaterki.