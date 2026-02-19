Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejne 3 gry dostępne w Amazon Luna (dawniej Prime Gaming). Ubiegłoroczna premiera, na którą czekaliśmy 20 lat, w ofercie

Radosław Krajewski
2026/02/19 15:00
0
0

Gracze mogą odebrać całkiem świeży tytuł w ramach abonamentu Amazona.

Firma kontynuuje lutową ofensywę gier dla abonentów usługi Luna, wcześniej znaną jako Prime Gaming. Już dzisiaj do katalogu trafią trzy kolejne produkcje, które można przypisać do swojego konta bez dodatkowych opłat. Wśród nich znalazł się ubiegłoroczny tytuł, którego historia sięga ponad dwóch dekad wstecz.

Amazon Luna
Amazon Luna

Największe emocje budzi Captain Blood. To przygodowa gra akcji z perspektywy trzeciej osoby, wzbogacona o dynamiczny system walki inspirowany slasherami. Produkcja bazuje na twórczości Rafaela Sabatiniego i pozwala wcielić się w siedemnastowiecznego korsarza przemierzającego Karaiby. Choć oficjalna premiera odbyła się w maju 2025 roku, projekt ogłoszono jeszcze w 2004 roku, a przez wiele lat zmagał się z problemami produkcyjnymi. Długi i burzliwy proces tworzenia nie przekreślił jednak gry i tytuł niespodziewanie zebrał pozytywne opinie od graczy.

Drugą z wyróżniających się propozycji jest Ambition: A Minuet in Power. To przygodówka visual novel z elementami symulatora randkowego, która przenosi nas do Paryża tuż przed wybuchem rewolucji francuskiej. Wcielamy się w młodą kobietę próbującą odnaleźć się w świecie salonowych intryg i politycznych napięć. Kluczowe znaczenie ma budowanie relacji z wpływowymi postaciami, a odpowiednie decyzje mogą przesądzić o losie bohaterki.

Zestaw uzupełnia Meganoid, platformowa gra akcji z domieszką roguelike’a. Tytuł zadebiutował w 2017 roku i nie przebił się do szerokiego grona odbiorców, jednak może zainteresować miłośników wymagających wyzwań i proceduralnie generowanych poziomów.

Wszystkie trzy produkcje można przypisać do konta poprzez serwis GOG. Pełną listę lutowej oferty znajdziecie poniżej.

Amazon Luna – nowe gry do pobrania w lutym 2026

  • Już dostępne – Tiny Tina's Wonderlands (Epic Games Store)
  • Już dostępne – Dread Templar (Amazon Games App)
  • Już dostępne – Hexguardian (Epic Games Store)
  • Już dostępne – Around the World: Travel to Brazil Collector's Edition (Legacy Game Code)
  • Od dzisiaj – Ambition: A Minuet in Power (GOG)
  • Od dzisiaj – Captain Blood (GOG)
  • Od dzisiaj – Meganoid (GOG)
  • 26 lutego – Rebel Galaxy Outlaw (GOG)
  • 26 lutego – Total War: ATTILA (Epic Games Store)
  • 26 lutego – Tavern Talk (Amazon Games App)

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

