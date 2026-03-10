Kobieca ręka w Xboksie – Asha Sharma uratuje markę czy zarazi ją sztuczną inteligencją?

Początek roku przyniósł prawdziwe trzęsienie ziemi w Xboksie. Na 25-lecie istnienia marki Microsoft przeprowadził istotną zmianę na szczycie władzy, awansując na stanowisko szefowej działu gamingowego Ashę Sharmę, która zastąpi przechodzącego na emeryturę Phila Spencera. Takie ruchy zawsze powodują zmianę kierunku – w tym wypadku niepokojącego dla milionów fanów Xboksa. Zastanówmy się więc, czy nowa miotła oznacza mocne pójście w stronę AI czy wręcz wygaszanie growego biznesu, a może jest to krok w stronę odbudowy dawnej potęgi. Spekulacje najlepiej rozpocząć od zapoznania się z faktami.

Asha Sharma, urodzona w Wisconsin raptem rok wcześniej niż autor tego tekstu, ma za sobą ekspresową karierę. Tuż po studiach, w 2011 roku, zaczęła ją w dziale marketingu Microsoftu. Z niego przeszła do startupu Porch, łączącego właścicieli nieruchomości z różnego rodzaju fachowcami. W wieku raptem 28 lat została COO tej dynamicznie rozwijającej się firmy, która obecnie posiada ponad 400 mln dolarów przychodów. W kolejnych latach zaliczyła epizod w Meta, gdzie jako wiceprezes ds. produktu i inżynierii odpowiadała za rozwój Messengera i Instagram Direct. Później była rola COO w InstaCart (dostawa zakupów spożywczych) i powrót do Microsoftu w 2024 roku, gdzie przejęła zespół CoreAI. W CV ma również zasiadanie w radach nadzorczych Coupang i The Home Depot. W 2015 roku trafiła do słynnego zestawienia 30 Under 30 prowadzonego przez magazyn Forbes, w uznaniu jej wkładu w rozwój Porch.

Lista 30 Under 30 była kiedyś bardzo prestiżowym wyróżnieniem, ale obecnie więcej mówi się o wielu jej laureatach, którzy trafili do więzienia (np. Sam Bankman-Fried czy Elizabeth Holmes). Nic jednak nie wskazuje na to, aby Sharmę miał spotkać podobny los, nawet jeśli tak ekstremalnie dynamiczne kariery, praktycznie wyłącznie na stanowiskach dyrektorskich, dla mnie zawsze wyglądają podejrzanie. Moje wątpliwości nie mają jednak znaczenia. W większym stopniu zależało mi na obaleniu pewnego mitu, że Asha Sharma to osoba od sztucznej inteligencji. Jak widać po jej CV, AI to tylko ostatni rozdział jej kariery zawodowej. Mimo wszystko nie można powiedzieć, aby ten temat nie miał żadnego znaczenia.

Jak AI zmieni Xboksa?

Wielu graczy obawia się, że nowa CEO gamingowej dywizji Microsoftu jest od tego, aby stopniowo wprowadzać sztuczną inteligencję, co ma pozwolić na szybszy rozwój i mniejsze koszty. Osobiście nie sądzę, aby to był nadrzędny cel zatrudnienia właśnie jej. Jestem niemal pewien, że każdy kto zastąpiłby Phila Spencera miałby te same priorytety, bo one są istotne dla każdej dużej firmy z branży gier wideo. Mimo alergicznych reakcji wielu graczy (trzeba szczerze przyznać, że gracze zawsze narzekają na innowacje) sztuczna inteligencja to przyszłość tworzenia gier wideo i każdy duży wydawca oraz deweloper intensywnie pracuje nad implementacją rozwiązań, które pozwolą pracować szybciej, sprawniej i taniej.