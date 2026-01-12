Serwery Anthem wyłączone. Wielka porażka BioWare przechodzi do historii

Wiktor Keller 0 0

Na długo przed tym, jak potężną wpadką okazało się Concord, rynek gier za synonim niepowodzenia uznawał inny tytuł, który miał być hitem. Mowa tutaj o Anthem, produkcji legendarnego BioWare.

Miał być hit, a sami deweloperzy buńczucznie zapowiadali wsparcie nawet przez kolejną dekadę. Tymczasem już 7 lat po premierze produkcja przechodzi do historii po tym, jak już od dawna nie była wspierana. Serwery Anthem oficjalnie wyłączone O tym, że Electronic Arts wyjmie wtyczkę z serwerów Anthem, wiadomo było od pół roku. W lipcu ogłosili to przedstawiciele BioWare w specjalnie opublikowanym z tej okazji komunikacie.

Po dokładnym rozważeniu podjęliśmy decyzję o zakończeniu funkcjonowania Anthem – mogliśmy wyczytać we wspomnianym wpisie. Jeżeli ktoś liczył, że nadejdzie niespodziewany ratunek, musiał się srogo zawieść. Cud się nie wydarzył, a Anthem oficjalnie trafiło na śmietnik historii. Pamiętajmy, że mowa tutaj o tytule, który według EA miał być hitem. Wydawca liczył, że gra rozejdzie się w 6 milionach egzemplarzy. Tymczasem rzeczywistość brutalnie zweryfikowała te przewidywania. W pewnym momencie próbowano jeszcze ratować grę poprzez zapowiedź aktualizacji szumnie nazywanej Anthem 2.0 lub Anthem Next, ale ta nigdy nie ujrzała światła dziennego. Zamiast tego rok po ogłoszeniu… prace anulowano, by następnie w ogóle zawiesić dalsze wsparcie.

GramTV przedstawia:

Dlaczego więc, chociaż EA projekt porzuciło, nie zdecydowało się zapewnić graczom możliwości na dalszą zabawę nawet po zamknięciu serwerów? Anthem zostało zaprojektowane jako tytuł wyłącznie online, więc gdy serwery zostaną wyłączone, gra przestanie być grywalna – tłumaczyli deweloperzy. Los nieudanej produkcji został zatem przesądzony. W obliczu tego nielicznym graczom pozostało pożegnać się z Anthem po raz ostatni. Wejść na serwer i oddać hołd. Nie jest tu pusto, ale za to cicho – zwróciła uwagę Lauren Morton z PC Gamera. Pojawili się nawet streamerzy, którzy chcieli raz jeszcze zobaczyć tereny Terra Nova zanim te bezpowrotnie przepadną w czeluściach gamingowej historii.