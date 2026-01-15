Nowy właściciel GOG-a ostro o Windowsie. Krytyczne słowa Michała Kicińskiego

Nowy właściciel sklepu GOG otwarcie skrytykował ekosystem Windows i zasugerował, że w najbliższej przyszłości platforma może znacznie lepiej zadbać o użytkowników Linuksa. W ubiegłym miesiącu CD Projekt sprzedał GOG.com jego współzałożycielowi, Michałowi Kicińskiemu, który odkupił sto procent udziałów za 90,7 mln złotych.

Nowy szef GOG-a nie gryzie się w język. Windows pod ostrzałem

W rozmowie z PC Gamer Kiciński oraz dyrektor zarządzający GOG, Maciej Gołębiewski, zostali zapytani o to, czy firma planuje mocniej skupić się na Linuksie, zwłaszcza w kontekście rosnących nastrojów krytycznych wobec systemu Windows wśród części graczy PC. Gołębiewski potwierdził, że takie działania są brane pod uwagę, podkreślając, iż Linux znalazł się w strategii firmy na ten rok jako obszar wymagający dokładniejszej analizy. Zaznaczył jednocześnie, że choć nie chce deklarować konkretnych rozwiązań, użytkownicy powinni dostrzec wyraźny trend w tym kierunku, ponieważ system ten jest szczególnie bliski społeczności GOG.