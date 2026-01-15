Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy właściciel GOG-a ostro o Windowsie. Krytyczne słowa Michała Kicińskiego

Patrycja Pietrowska
2026/01/15 16:30
Linux coraz ważniejszy dla GOG.

Nowy właściciel sklepu GOG otwarcie skrytykował ekosystem Windows i zasugerował, że w najbliższej przyszłości platforma może znacznie lepiej zadbać o użytkowników Linuksa. W ubiegłym miesiącu CD Projekt sprzedał GOG.com jego współzałożycielowi, Michałowi Kicińskiemu, który odkupił sto procent udziałów za 90,7 mln złotych.

Windows
Windows

Nowy szef GOG-a nie gryzie się w język. Windows pod ostrzałem

W rozmowie z PC Gamer Kiciński oraz dyrektor zarządzający GOG, Maciej Gołębiewski, zostali zapytani o to, czy firma planuje mocniej skupić się na Linuksie, zwłaszcza w kontekście rosnących nastrojów krytycznych wobec systemu Windows wśród części graczy PC. Gołębiewski potwierdził, że takie działania są brane pod uwagę, podkreślając, iż Linux znalazł się w strategii firmy na ten rok jako obszar wymagający dokładniejszej analizy. Zaznaczył jednocześnie, że choć nie chce deklarować konkretnych rozwiązań, użytkownicy powinni dostrzec wyraźny trend w tym kierunku, ponieważ system ten jest szczególnie bliski społeczności GOG.

Jeszcze mocniej wybrzmiała wypowiedź samego Kicińskiego, który odniósł się bezpośrednio do obecnego stanu Windowsa. Przyznał, że jest zaskoczony, iż system ten mimo licznych problemów wciąż utrzymuje tak dominującą pozycję na rynku. „To oprogramowanie i produkt bardzo niskiej jakości. Jestem zdumiony, że funkcjonuje na rynku od tylu lat” – stwierdził. Dodał również, że choć na co dzień korzysta głównie z macOS, okazjonalne próby naprawy komputerów rodziców z Windowsem tylko utwierdzają go w przekonaniu, że nie jest to najlepiej zaprojektowany ekosystem. Według niego nie dziwi więc fakt, że część użytkowników coraz częściej szuka alternatyw poza środowiskiem Microsoftu.

Mimo rosnącego zainteresowania alternatywami, Windows pozostaje jednak zdecydowanym liderem wśród graczy PC. Z danych Steam wynika, że w grudniu 2025 roku aż 94,2 procent użytkowników korzystało z systemu Microsoftu, podczas gdy Linux odpowiadał za 3,5 procent, a macOS za 2,2 procent.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/its-such-poor-quality-software-gog-owner-criticises-windows-says-it-will-support-linux-better-in-the-future/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
1
Yarod
Gramowicz
Dzisiaj 17:10

To tak brzmi jak moje ulubione pitolenie użytkowników macOSa. "Windows be, Windows sie wiesza, naprawiałem moim rodzicom Windowsa wiec jest be.".

Ja pracoealem i na jednym i na drugi systemie. Na pierwszy byłem developerem, na drugim pracowałem ponad 10 lat, współpracując  firmą ktora tworzyła audio-video.

Czy winda ma swoje problemy? Ma. Nowe wersje strasznie zabagnily interfejs, ale od dobrej dekady albo i dłużej te systemy sa stabilne dla przeciętnego użytkownika. Czy macOs nie ma problemów? Oj, ma. I to nie malo. Ze stabilnością też. O toporności tego systemu nie wspomnę. Choć trza przyznać ze narzędzia do obróbki video sa bez porównania lepsze na macu.

Wiec Komentarz głupawy. brakje jeszcze o plasitkowych androidach.

Za to fajnie ze chca zadbac o linuksiarzy




