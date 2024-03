Szef EA: sztuczna inteligencja tworzy gry lepiej, szybciej i taniej. To Święty Graal dla branży

Żyjemy w epoce generatywnej sztucznej inteligencji, która jest niezwykle ekscytująca i jest czymś, co głęboko akceptujemy. Myślimy o tym w trzech głównych wektorach: efektywności, ekspansji i transformacji. Dla twórców gier jest to niezwykle ekscytujące: możliwość szybszego przejścia do zabawy i szybszego wejścia na rynek. To jest dla nas jak Święty Graal. Dlatego w naszej firmie widać prawdziwe zainteresowanie tymi rzeczami, które mogą pomóc jej znacznie szybciej osiągnąć sukces.