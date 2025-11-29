Battlefield 6 i walka z oszustami. EA DICE chwali się skutecznością anticheata

Jakiś czas temu Electronic Arts stwierdziło, że Battlefield 6 to „najlepiej sprzedającą się strzelanka roku”. W każdej popularnej produkcji nastawionej na rozgrywkę przez sieć nie brakuje oszustów i nie inaczej jest w tym przypadku. Okazuje się jednak, że twórcy ostatniej odsłony serii Battlefield skutecznie radzą sobie z nieuczciwymi graczami, o czym poinformowano w najnowszym artykule.

Twórcy Battlefield 6 walczą z oszustami i dzielą się statystykami

Zgodnie z przekazanymi informacjami od momentu premiery gry Battlefield 6 system antycheatowy EA Javelin zablokował aż 2,4 miliona prób oszustwa. Deweloperzy pochwalili się również, że w premierowym tygodniu 98% rozgrywek było „uczciwych i wolnych od wpływu oszustów”.