Battlefield 6 i walka z oszustami. EA DICE chwali się skutecznością anticheata

Mikołaj Ciesielski
2025/11/29 12:00
Od momentu premiery zablokowano ponad 2 miliony prób oszustwa.

Jakiś czas temu Electronic Arts stwierdziło, że Battlefield 6 to „najlepiej sprzedającą się strzelanka roku”. W każdej popularnej produkcji nastawionej na rozgrywkę przez sieć nie brakuje oszustów i nie inaczej jest w tym przypadku. Okazuje się jednak, że twórcy ostatniej odsłony serii Battlefield skutecznie radzą sobie z nieuczciwymi graczami, o czym poinformowano w najnowszym artykule.

Battlefield 6
Battlefield 6

Twórcy Battlefield 6 walczą z oszustami i dzielą się statystykami

Zgodnie z przekazanymi informacjami od momentu premiery gry Battlefield 6 system antycheatowy EA Javelin zablokował aż 2,4 miliona prób oszustwa. Deweloperzy pochwalili się również, że w premierowym tygodniu 98% rozgrywek było „uczciwych i wolnych od wpływu oszustów”.

Obecnie znamy i wykryliśmy 190 programów, sprzętu, dostawców i sprzedawców związanych z oszustwami oraz ich społeczności. Od momentu premiery 183 z nich (96,3%) ogłosiło awarie funkcji, powiadomienia o wykryciu, przestoje i/ lub całkowicie wyłączyło swoje oszustwa – dodają twórcy.

Twórcy Battlefield 6 nie zamierzają spoczywać na laurach. Deweloperzy cały czas pracują bowiem nad „różnymi nowymi funkcjami antycheatowymi”. Studio nie zamierza jednak dzielić się szczegółami na ich temat, by nie zdradzać swoich planów osobom, które „chcą zrujnować” graczom pozytywne wrażenia z rozgrywki.

Na koniec przypomnijmy, że Battlefield 6 dostępny jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście zainteresowani naszą opinią na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Battlefield 6 - recenzja gry, która będzie rządziła na serwerach długi czas!

Źródło:https://insider-gaming.com/battlefield-6-anti-cheat-million-attempts/

Tagi:

News
EA DICE
Electronic Arts
gra sieciowa
strzelanka
FPS
statystyki
oszustwo
oszuści
Anticheat
Battlefield 6
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

