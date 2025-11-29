Battlefield 6 i walka z oszustami. EA DICE chwali się skutecznością anticheata

Od momentu premiery zablokowano ponad 2 miliony prób oszustwa.
Jakiś czas temu Electronic Arts stwierdziło, że Battlefield 6 to „najlepiej sprzedającą się strzelanka roku”. W każdej popularnej produkcji nastawionej na rozgrywkę przez sieć nie brakuje oszustów i nie inaczej jest w tym przypadku. Okazuje się jednak, że twórcy ostatniej odsłony serii Battlefield skutecznie radzą sobie z nieuczciwymi graczami, o czym poinformowano w najnowszym artykule.
Twórcy Battlefield 6 walczą z oszustami i dzielą się statystykami
Zgodnie z przekazanymi informacjami od momentu premiery gry Battlefield 6 system antycheatowy EA Javelin zablokował aż 2,4 miliona prób oszustwa. Deweloperzy pochwalili się również, że w premierowym tygodniu 98% rozgrywek było „uczciwych i wolnych od wpływu oszustów”.
Obecnie znamy i wykryliśmy 190 programów, sprzętu, dostawców i sprzedawców związanych z oszustwami oraz ich społeczności. Od momentu premiery 183 z nich (96,3%) ogłosiło awarie funkcji, powiadomienia o wykryciu, przestoje i/ lub całkowicie wyłączyło swoje oszustwa – dodają twórcy.
Twórcy Battlefield 6 nie zamierzają spoczywać na laurach. Deweloperzy cały czas pracują bowiem nad „różnymi nowymi funkcjami antycheatowymi”. Studio nie zamierza jednak dzielić się szczegółami na ich temat, by nie zdradzać swoich planów osobom, które „chcą zrujnować” graczom pozytywne wrażenia z rozgrywki.
