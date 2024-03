Wygląda na to, że 21 marca bieżącego roku może być dość smutnym dniem dla fanów niektórych produkcji firmy Electronic Arts. Jak bowiem podaje serwis Game Rant, to właśnie tego dnia aż siedem różnych produkcji od wspomnianego producenta trafi do kosza. Co więcej, na tym lista się nie kończy – jeśli chodzi o gry, których wsparcie zostanie zakończone w bieżącym roku, na ten moment znajdziemy na niej łącznie czternaście pozycji. Poniżej znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje.

Electronic Arts robi spore czystki. Aż 14 gier trafi w tym roku do kosza

Gry, które przestaną otrzymywać jakiekolwiek wsparcie po 21 marca, to w większości produkcje wyścigowe. Wszystkie tytuły dotyczące tego dnia zostały już usunięte z cyfrowych sklepów – oznacza to, że nie można ich już ani kupić, ani też pobrać. W kompletnym zestawieniu znajdziemy między innymi cztery główne odsłony cyklu F1 czy też Rocket Arena.

Gry, które trafią do kosza 21 marca

F1 2011

F1 2012

F1 2013

F1 2014

F1 Race Stars

Micromachines World Series

Rocket Arena

Pozostałe tytuły (z datami)