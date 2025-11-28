Wyprzedaż gier na PC w GOG.com. Zniżki do 95% na Black Friday 2025

Dzisiaj Black Friday, a to oznacza, że możemy liczyć na duże obniżki również w zakresie cyfrowej dystrybucji gier. Platforma GOG.com uruchomiła wyprzedaż, w ramach której wybrane tytuły kupimy nawet 95% taniej. Promocja potrwa przez 4 dni.
Black Friday w GOG.com. Gry na PC taniej nawet o 95%
Najlepszy czas na zakupy jest teraz! Ponad 7500 okazji, najwyższe w historii obniżki cen na niektóre z największych tytułów, pakiety, które pozwolą ci zaoszczędzić jeszcze więcej, oferty na nigdy wcześniej nieprzecenione gry i nie tylko - Black Friday już nadszedł.
Sklep GOG.com wystartował z Black Friday 2025. Przez najbliższe 4 dni gracze będą mogli skorzystać z obniżek na gry przeznaczone na komputery osobiste. Wybrane tytuły z oferty przedstawiamy poniżej:
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – 130 zł (zamiast 259,99 zł)
- Kingdom Come: Deliverance II – 152,19 zł (zamiast 253,59 zł)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - Standard Edition – 160,99 zł (zamiast 229,99 zł)
- Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja Kompletna – 30 zł (zamiast 149,99 zł)
- DOOM (2016) – 15,79 zł (zamiast 79,09 zł)
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector – 76,99 zł (zamiast 114,99 zł)
- Indiana Jones i Wielki Krąg – 209,39 zł (zamiast 299,09 zł)
- Cronos: The New Dawn – 195,49 zł (zamiast 229,99 zł)
- Disco Elysium - The Final Cut – 35,79 zł (zamiast 142,99 zł)
- The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition – 68,99 zł (zamiast 209 zł)
- Silent Hill 2 – 149,49 zł (zamiast 299,09 zł)
- Silent Hill f – 271,29 zł (zamiast 339,09 zł)
- Croc Legend of the Gobbos Platinum Edition – 96,79 zł (zamiast 129 zł)
- Empire of the Ants – 84,49 zł (zamiast 169 zł)
- EVERSPACE 2 – 62,49 zł (zamiast 249,99 zł)
- EVERSPACE – 4,49 zł (zamiast 89,99 zł)
- XCOM 2 – 10,79 zł (zamiast 214,89 zł)
- Heroes of Might and Magic 3: Complete – 19,79 zł (zamiast 39,49 zł)
- Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition – 10,79 zł (zamiast 71,99 zł)
- SteamWorld Dig 2 – 3,59 zł (zamiast 71,99 zł)
- SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech – 3,59 zł (zamiast 89,99 zł)
- Theme Hospital – 11,89 zł (zamiast 23,76 zł)
- Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści – 15,99 zł (zamiast 79,99 zł)
- Fallout – 22,49 zł (zamiast 44,99 zł)
- Caesar 3 – 15,39 zł (zamiast 23,76 zł)
- Zeus + Poseidon (Acropolis) – 19,79 zł (zamiast 39,49 zł)
- Gothic – 22,99 zł (zamiast 91,99 zł)
- The Alters – 90,88 zł (zamiast 121,09 zł)
- Worshippers of Cthulhu – 69,29 zł (zamiast 99 zł)
- Little Big Adventure – Twinsen’s Quest – 84,48 zł (zamiast 129,99 zł)
Wszystkie promocje znajdują się w tym miejscu.
