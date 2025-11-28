Wyprzedaż gier na PC w GOG.com. Zniżki do 95% na Black Friday 2025

Dzisiaj Black Friday, a to oznacza, że możemy liczyć na duże obniżki również w zakresie cyfrowej dystrybucji gier. Platforma GOG.com uruchomiła wyprzedaż, w ramach której wybrane tytuły kupimy nawet 95% taniej. Promocja potrwa przez 4 dni.

Black Friday w GOG.com. Gry na PC taniej nawet o 95%

Najlepszy czas na zakupy jest teraz! Ponad 7500 okazji, najwyższe w historii obniżki cen na niektóre z największych tytułów, pakiety, które pozwolą ci zaoszczędzić jeszcze więcej, oferty na nigdy wcześniej nieprzecenione gry i nie tylko - Black Friday już nadszedł.

Sklep GOG.com wystartował z Black Friday 2025. Przez najbliższe 4 dni gracze będą mogli skorzystać z obniżek na gry przeznaczone na komputery osobiste. Wybrane tytuły z oferty przedstawiamy poniżej:

Wszystkie promocje znajdują się w tym miejscu.