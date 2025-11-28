Zaloguj się lub Zarejestruj

Wyprzedaż gier na PC w GOG.com. Zniżki do 95% na Black Friday 2025

Patrycja Pietrowska
2025/11/28 17:30
0
0

Black Friday 2025 wystartowało w GOG.com.

Dzisiaj Black Friday, a to oznacza, że możemy liczyć na duże obniżki również w zakresie cyfrowej dystrybucji gier. Platforma GOG.com uruchomiła wyprzedaż, w ramach której wybrane tytuły kupimy nawet 95% taniej. Promocja potrwa przez 4 dni.

GOG.com
GOG.com

Black Friday w GOG.com. Gry na PC taniej nawet o 95%

Najlepszy czas na zakupy jest teraz! Ponad 7500 okazji, najwyższe w historii obniżki cen na niektóre z największych tytułów, pakiety, które pozwolą ci zaoszczędzić jeszcze więcej, oferty na nigdy wcześniej nieprzecenione gry i nie tylko - Black Friday już nadszedł.
Sklep GOG.com wystartował z Black Friday 2025. Przez najbliższe 4 dni gracze będą mogli skorzystać z obniżek na gry przeznaczone na komputery osobiste. Wybrane tytuły z oferty przedstawiamy poniżej:
Wszystkie promocje znajdują się w tym miejscu.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://www.gog.com/pl/promo/2025_black_friday

Tagi:

black friday
wyprzedaż gier
wyprzedaż
okazja
oferta
promocje
promocja
gry na PC
cyfrowa dystrybucja
GOG
GOG.com
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112