Zaloguj się lub Zarejestruj

Epic Games Store rozdaje kolejną grę. Darmowy prezent dla graczy na PC

Patrycja Pietrowska
2025/11/27 09:00
0
0

Kolejny prezent dla pecetowych graczy.

Kolejny czwartek, zatem i kolejne prezenty od Epic Games Store. Tym razem sklep zaoferował Universe for Sale, czyli grę przygodową rozgrywającą się w kosmosie. Produkcja będzie dostępna do odbioru za darmo już dzisiaj od godziny 17:00. Zainteresowani będą mogli dodać tytuł do konta do kolejnego czwartku.

Epic Games Store
Epic Games Store

Universe for Sale to ręcznie rysowana gra przygodowa osadzona w gęstych chmurach Jowisza, gdzie rozumne orangutany pracują jako dokerzy, a tajemniczy członkowie sekty obdzierają swoje ciała do kości, by osiągnąć oświecenie.

Odkryj każdy zakamarek rozsypującej się osady na Jowiszu. Rozklekotane herbaciarnie, dziwne sklepy z osobliwościami i warsztaty przepracowanych mechaników. To wszystko w malowniczych, lecz owianych złą sławą slumsach, które utworzyły się wokół opuszczonej kopalni. Każda nowa twarz – człowiek, małpa, kościotrup czy robot – ma do przekazania wyjątkową historię towarzyszącą codziennej walce o przetrwanie pośród lejących się z nieba kwaśnych deszczy.

Jeszcze więcej gier za darmo w Epic Games Store

Przypomnijmy, że wciąż można odebrać gry z ubiegłego tygodnia. Do godziny 17:00 dostępne są Godzilla Voxel Wars oraz Zoeti.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://store.epicgames.com/pl/free-games

Tagi:

gry za darmo
okazja
oferta
gry na PC
cyfrowa dystrybucja
za darmo
Epic
Epic Games Store
Epic Games
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112