Epic Games Store rozdaje kolejną grę. Darmowy prezent dla graczy na PC

Kolejny czwartek, zatem i kolejne prezenty od Epic Games Store. Tym razem sklep zaoferował Universe for Sale, czyli grę przygodową rozgrywającą się w kosmosie. Produkcja będzie dostępna do odbioru za darmo już dzisiaj od godziny 17:00. Zainteresowani będą mogli dodać tytuł do konta do kolejnego czwartku.

Universe for Sale to ręcznie rysowana gra przygodowa osadzona w gęstych chmurach Jowisza, gdzie rozumne orangutany pracują jako dokerzy, a tajemniczy członkowie sekty obdzierają swoje ciała do kości, by osiągnąć oświecenie.



Odkryj każdy zakamarek rozsypującej się osady na Jowiszu. Rozklekotane herbaciarnie, dziwne sklepy z osobliwościami i warsztaty przepracowanych mechaników. To wszystko w malowniczych, lecz owianych złą sławą slumsach, które utworzyły się wokół opuszczonej kopalni. Każda nowa twarz – człowiek, małpa, kościotrup czy robot – ma do przekazania wyjątkową historię towarzyszącą codziennej walce o przetrwanie pośród lejących się z nieba kwaśnych deszczy.

