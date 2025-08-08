Szef Disneya zabrał głos w sprawie Fantastycznej Czwórki. Czy przesądził o losie kontynuacji?

Film ma obecnie na koncie 380 mln dolarów globalnych wpływów. Nie bez powodu sprawą zajął się sam Bob Iger, szef Disneya. Jak donoszą przecieki, w trakcie ostatniego spotkania z inwestorami szef Disneya odniósł się do filmu, podkreślając, że Fantastyczna 4: Pierwsze kroki to udany debiut nowej marki ramach MCU. Przypomnijmy, że film rozpoczyna szóstą fazę rozwijanego od lat uniwersum.
Cytat z Boba Igera dostarczył ScreenRant, a w nim szef Disneya podkreśla, że podoba mu się nowy pomysł na Fantastyczną Czwórkę:
GramTV przedstawia:
Można wręcz powiedzieć, że Marvel nadal przeszukuje swoją bibliotekę postaci w poszukiwaniu oryginalnej własności. Chociaż na przykład istniały już wcześniej filmy o Fantastycznej Czwórce, ten, który nakręciliśmy, uważamy za pod wieloma względami oryginalny, ponieważ przedstawiamy te postacie ludziom, którzy w ogóle ich nie znają. [Fantastyczna 4: Pierwsze kroki] z powodzeniem wprowadziła tę ważną franczyzę do Kinowego Uniwersum Marvela.
Jego słowa zostały odebrane jako wyraźny sygnał, że projekt będzie kontynuowany. Potwierdza to Jeff Sneider, który już wcześniej informował, że sequel znajduje się w planach. Co więcej, najprawdopodobniej reżyserią ponownie zajmie się Matt Shakman, twórca Pierwszych kroków, ale jest jeszcze daleka drogą do oficjalnych ogłoszeń. Na kontynuację przygód Czwórki przyjdzie nam jednak jeszcze poczekać. Zanim trafią do własnego sequela, bohaterowie pojawią się najpierw w nadchodzącej dylogii Avengers. Przypomnijmy, że w obsadzie Fantastycznej 4 znaleźli się: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn oraz Ebon Moss-Bachrach. W filmie pojawili się także Julia Garner i Ralph Ineson.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!