Szef Disneya zabrał głos w sprawie Fantastycznej Czwórki. Czy przesądził o losie kontynuacji?

To ważny film dla MCU, więc wypowiedział się o nim sam szef Disneya.

Jeszcze niedawno informowaliśmy o świetnym otwarciu filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki, które sugerowało, że Marvel Studios wraca na właściwe tory. Recenzje były w większości pozytywne, a wynik pierwszego weekendu w box office przewyższył rezultaty ostatnich premier MCU. Jednak sytuacja szybko się zmieniła — w drugim tygodniu film zaliczył gwałtowny spadek zainteresowania widzów. To wywołało pytania o dalszy los nowej wersji Fantastycznej Czwórki.

Bob Iger zadowolony z Fantastycznej Czwórki

Film ma obecnie na koncie 380 mln dolarów globalnych wpływów. Nie bez powodu sprawą zajął się sam Bob Iger, szef Disneya. Jak donoszą przecieki, w trakcie ostatniego spotkania z inwestorami szef Disneya odniósł się do filmu, podkreślając, że Fantastyczna 4: Pierwsze kroki to udany debiut nowej marki ramach MCU. Przypomnijmy, że film rozpoczyna szóstą fazę rozwijanego od lat uniwersum.