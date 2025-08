Fantastyczna 4: Pierwsze kroki z dnia na dzień traci widownię. Marvel w tarapatach?

Sytuacja filmu wygląda coraz gorzej. Mimo pozytywnych recenzji , film Marvela notuje dramatyczny spadek zainteresowania. W piątek film zarobił zaledwie 11 milionów dolarów, co oznacza aż 80% spadek względem weekendu otwarcia — wynik alarmująco niski nawet na standardy Marvela. Wcześniej w tygodniu miały miejsce momenty 60% spadku oglądalności.

Prognozy na cały weekend zostały zredukowane z pierwotnych 45–52 milionów do około 30 milionów dolarów. Dziesięciodniowy dochód filmu w USA wynosi obecnie około 170 milionów dolarów — znacznie mniej niż kwota ponad 200 milionów dolarów, którą Marvel ponoć wydał tylko na produkcję. Na tym etapie film już dawno powinien przekraczać ten pułap jeśli chce w ogóle na siebie zarobić. Ta perspektywa niepokojąco zaczyna się oddalać.

Budżet nowej Fantastycznej Czwórki nie jest do końca jasny — początkowo mówiło się o 200 milionach dolarów, jednak według serwisu Variety mógł być jeszcze wyższy. Dokładnie tak samo jak w przypadku Supermana, który oficjalnie kosztował nieco ponad 200 mln dolarów, a nieoficjalnie o 100 mln więcej. Wszystko wskazuje na to, że film nie zdoła przekroczyć 500 milionów dolarów przychodu podczas całego okresu wyświetlania. Ratunkiem może być jednak szybka premiera na VOD, która w tym wypadku staje się co raz bardziej prawdopodobna.

Czy to niepokojący sygnał dla Disneya i obecnych budowniczych MCU? Poniekąd tak, ale na ostateczny wyrok trzeba jeszcze trochę poczekać.