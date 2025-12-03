Zaloguj się lub Zarejestruj

Nie uwierzysz, kogo Hideo Kojima gra w najnowszym hicie Disneya

Jakub Piwoński
2025/12/03 12:40
Ale, co oczywiste, w japońskim dubbingu.

Po tegorocznej premierze Death Stranding 2 Hideo Kojima nie zwalnia tempa. Słynny twórca gier wideo nie tylko przygotowuje się do premiery nadchodzącego horroru OD na Xboxa i duchowego następcy serii Metal Gear, ale także podejmuje zaskakujący krok w świecie dubbingu animacji. Kojima użyczy głosu krecikowi Paulowi Moldebrandtowi w japońskiej wersji Zwierzogród 2, zastępując w tej roli Josha Gada z wersji oryginalnej.

Hideo Kojima wciela się w postać krecika w Zwierzogród 2

Jak podaje Famitsu, sam reżyser filmu, Jared Bush, osobiście zaprosił Kojimę do udziału w projekcie. Twórca przyjął propozycję „bez wahania”, zaznaczając, że choć miał już doświadczenie z cameo w filmach i grach, to po raz pierwszy pracuje przy dubbingu pełnometrażowej animacji, i to w produkcji Disney’a. Kojima przyznał, że oryginalna Zwierzogród jest jego ulubionym filmem, a sam proces nagrań był nie tylko sprawny, ale też pouczający – nauczył go, jak wiele uwagi poświęcają podstawowym detalom profesjonalni aktorzy głosowi.

Mimo że Kojima ostatnio rozmyśla nad upływem czasu i tym, ile lat jeszcze będzie w stanie tworzyć, nie pozwala, by te refleksje spowolniły jego pracę. Obecnie przygotowuje Xbox-exclusiva OD, który, jak zapowiada, będzie „zupełnie inny” i wywoła skrajne reakcje odbiorców – albo miłość, albo nienawiść.

Tym samym Kojima po raz kolejny pokazuje, że potrafi łączyć wielkie produkcje gier z nieoczekiwanymi, kreatywnymi projektami w innych mediach. Jego debiut w dubbingu Disney’a może zainteresować zarówno fanów jego gier, jak i miłośników animacji, a sama postać kreta w Zwierzogród 2 zyska nowy, nietypowy głos.

Źródło:https://www.eurogamer.net/after-wrapping-up-death-stranding-2-famed-video-game-designer-hideo-kojima-is-voicing-a-cartoon-mole

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


