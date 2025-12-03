Nie uwierzysz, kogo Hideo Kojima gra w najnowszym hicie Disneya

Po tegorocznej premierze Death Stranding 2 Hideo Kojima nie zwalnia tempa. Słynny twórca gier wideo nie tylko przygotowuje się do premiery nadchodzącego horroru OD na Xboxa i duchowego następcy serii Metal Gear, ale także podejmuje zaskakujący krok w świecie dubbingu animacji. Kojima użyczy głosu krecikowi Paulowi Moldebrandtowi w japońskiej wersji Zwierzogród 2, zastępując w tej roli Josha Gada z wersji oryginalnej.

Hideo Kojima wciela się w postać krecika w Zwierzogród 2

Jak podaje Famitsu, sam reżyser filmu, Jared Bush, osobiście zaprosił Kojimę do udziału w projekcie. Twórca przyjął propozycję „bez wahania”, zaznaczając, że choć miał już doświadczenie z cameo w filmach i grach, to po raz pierwszy pracuje przy dubbingu pełnometrażowej animacji, i to w produkcji Disney’a. Kojima przyznał, że oryginalna Zwierzogród jest jego ulubionym filmem, a sam proces nagrań był nie tylko sprawny, ale też pouczający – nauczył go, jak wiele uwagi poświęcają podstawowym detalom profesjonalni aktorzy głosowi.