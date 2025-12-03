Tak miały zakończyć się Gwiezdne wojny. Wyciekła oryginalna historia dziewiątej części Sagi

Film Colin Trevorrow znacząco różnił się od tego, co dostaliśmy od J.J Abramsa.

W sieci ponownie rozgorzała dyskusja o niewyprodukowanym Epizodzie IX Gwiezdnych wojen, który przed powrotem J.J. Abramsa miał stworzyć Colin Trevorrow. Najnowszy wyciek pokazują, że Duel of the Fates byłby filmem znacznie mroczniejszym, ambitniejszym i przede wszystkim innym od tego, co ostatecznie trafiło do kin jako Skywalker. Odrodzenie. Gwiezdne wojny – wyciekła pełna historia niezrealizowanego filmu Colina Trevorrowa Według dostępnych opisów historia rozpoczynała się w momencie, gdy Najwyższy Porządek w pełni zdominował galaktykę, a generał Leia Organa planowała desperacką misję, która miała przywrócić nadzieję rozproszonemu Ruchowi Oporu. Na Kuat Shipyards dochodziło do próby sabotażu z udziałem Rose, Finna, Poe i BB-8. Akcja szybko wymykała się spod kontroli, lecz wprowadzenie Rey przebranej za Tuskena z nowym mieczem świetlnym, całkowicie odmieniało przebieg starcia. Bohaterowie uciekali ostatecznie z własnym Gwiezdnym Niszczycielem, a na scenę wkraczał statek Knife-9 z Rycerzami Ren, którzy w tej wersji mieli grać rolę znacznie większą niż w filmie Abramsa.

Równolegle obserwowalibyśmy przemianę Najwyższego Przywódcy. Kylo Ren poszukiwał starożytnej wiedzy na Mustafar, gdzie natrafiał na holokron przeznaczony dla Dartha Vadera. Pułapka aktywowała się po rozpoznaniu w Kylo nie tego dziedzica, którego oczekiwano. W efekcie zostawał poważnie okaleczony, a nowe blizny ukrywał później pod mandaloriańską maską. Jego wizje i rozmowy z duchem Luke’a sugerowały narastający konflikt wewnętrzny, jednak ścieżka, którą obrał, prowadziła go coraz głębiej ku mrocznym naukom pradawnego mistrza Sitha Tor Valuma. Rey w tym czasie zgłębiała starożytne teksty Jedi. Z ich pomocą odkrywała w Świątyni Jedi na Coruscant istnienie potężnego przekaźnika, który mógł przywrócić łączność w galaktyce. Bohaterowie zostaliby podzieleni na dwa zespoły. Jeden miał aktywować urządzenie, a drugi towarzyszyć Rey w poszukiwaniu odpowiedzi dotyczących jej miejsca w mocy oraz niepokojących wizji związanych z Kylo Renem. Wątek Leii podkreślał jej duchową więź z synem, ale także trudność w pogodzeniu się z jego wyborem.

Najbardziej widowiskowe elementy filmu Trevorrowa obejmowały całkowitą rebelię na Coruscant. Finn miał stać się liderem powstania zwykłych mieszkańców oraz zbuntowanych szturmowców, a Chewbacca po raz pierwszy poprowadziłby X-Winga. W tle rozgrywały się polityczne rozgrywki wewnątrz Najwyższego Porządeku. Hux jako nowo mianowany Kanclerz nie radził sobie z utrzymaniem władzy. Kulminacja historii miała odbyć się na Mortis, miejscu znanym z animowanych Wojen Klonów. Tutaj dochodziło do konfrontacji Rey i Kylo. Według opisów Ren zyskał zdolność pochłaniania energii życiowej, co czyniło go potężniejszym niż jakikolwiek wcześniejszy Sith. Podczas pojedynku ujawniał, że to on zabił rodziców Rey na rozkaz Snoke’a. Gdy oślepiał przeciwniczkę i niemal doprowadzał do jej śmierci, pojawiały się zjawy dawnych mistrzów. Luke, Obi Wan i Yoda próbowali skierować go ku światłu, lecz dopiero głos Leii potrafił do niego dotrzeć. Finał różnił się diametralnie od wersji Abramsa. Kylo poświęcał własne życie, aby uratować Rey, którą nazywał Rey Solana. Bohaterka zrozumiała, że równowaga mocy nie polega na skrajnościach, ale na akceptacji obu jej aspektów. W epilogu pojawiała się na planecie Modesta jako mentorka nowego pokolenia użytkowników mocy. Towarzyszyli jej Finn i Rose, którzy stawali się parą, a odrodzona galaktyka odzyskiwała nadzieję po ostatecznym upadku Najwyższego Porządku.

