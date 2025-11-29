40 lat temu zadebiutował zapomniany film z Gwiezdnych wojen, który ominął kina. Obecnie nie ma jak do niego wrócić

W tym tygodniu mija czterdzieści lat od premiery produkcji z Gwiezdnych wojen, która nawet przez wiernych fanów mogła zostać zapomniana. Chodzi o telewizyjny film Ewoki: Bitwa o Endor, który pod koniec listopada 1985 roku trafił wyłącznie na antenę stacji ABC. Choć produkcja nie otrzymała pełnoprawnej dystrybucji kinowej w Ameryce, ani też innych krajach, do dziś uchodzi za jedną z najmroczniejszych historii osadzonych w odległej galaktyce.

Ewoki: Bitwa o Endor – minęło 40 lat od premiery mrocznej opowieści ze świata Gwiezdnych wojen

Film stanowi bezpośrednią kontynuację Przygody wśród Ewoków z 1984 roku i ponownie skupia się na losach młodej Cindel Towani oraz jej sojuszników z leśnego księżyca Endor. Tym razem twórcy zdecydowali się na znacznie mroczniejszy ton. W pierwszych minutach produkcji rodzina dziewczynki ginie z rąk brutalnych najeźdźców, co natychmiast odcina ją od dziecięcej beztroski znanej z poprzedniej opowieści. Osamotniona Cindel ucieka w głąb dzikiej puszczy, gdzie pod opiekę bierze ją ponownie Wicket, a ich dalszym sprzymierzeńcem zostaje samotnik Noa. Razem stawiają czoła bezlitosnym Sanyassanom, dowodzonym przez Teraka oraz towarzyszącą mu czarownicę Charal.