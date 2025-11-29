40 lat temu zadebiutował zapomniany film z Gwiezdnych wojen, który ominął kina. Obecnie nie ma jak do niego wrócić

Swego czasu to była najmroczniejsza produkcja z uniwersum Star Wars.
W tym tygodniu mija czterdzieści lat od premiery produkcji z Gwiezdnych wojen, która nawet przez wiernych fanów mogła zostać zapomniana. Chodzi o telewizyjny film Ewoki: Bitwa o Endor, który pod koniec listopada 1985 roku trafił wyłącznie na antenę stacji ABC. Choć produkcja nie otrzymała pełnoprawnej dystrybucji kinowej w Ameryce, ani też innych krajach, do dziś uchodzi za jedną z najmroczniejszych historii osadzonych w odległej galaktyce.
Ewoki: Bitwa o Endor – minęło 40 lat od premiery mrocznej opowieści ze świata Gwiezdnych wojen
Film stanowi bezpośrednią kontynuację Przygody wśród Ewoków z 1984 roku i ponownie skupia się na losach młodej Cindel Towani oraz jej sojuszników z leśnego księżyca Endor. Tym razem twórcy zdecydowali się na znacznie mroczniejszy ton. W pierwszych minutach produkcji rodzina dziewczynki ginie z rąk brutalnych najeźdźców, co natychmiast odcina ją od dziecięcej beztroski znanej z poprzedniej opowieści. Osamotniona Cindel ucieka w głąb dzikiej puszczy, gdzie pod opiekę bierze ją ponownie Wicket, a ich dalszym sprzymierzeńcem zostaje samotnik Noa. Razem stawiają czoła bezlitosnym Sanyassanom, dowodzonym przez Teraka oraz towarzyszącą mu czarownicę Charal.
Powstanie obu filmów o Ewokach było efektem chęci George’a Lucasa, aby utrzymać markę Gwiezdnych wojen przy życiu po zakończeniu oryginalnej trylogii. Po wpadce wizerunkowej, jaką okazał się słynny świąteczny film specjalny, Lucas ostrożnie wrócił do telewizji, korzystając z popularności futrzastych mieszkańców Endoru. Pierwszy projekt miał być krótką produkcją, jednak wytwórnia ABC zdecydowała o rozbudowaniu go do pełnometrażowego formatu. Odniesiony sukces pozwolił na realizację kontynuacji, której fabułę Lucas oparł na motywach klasycznej historii o osieroconej dziewczynce znajdującej schronienie u zgorzkniałego pustelnika.
Choć telewizyjne filmy o Ewokach powstawały w znacznie skromniejszych warunkach niż kinowe odsłony sagi, twórcy zadbali o efektowne widowisko. Produkcję zrealizowano w hrabstwie Marin, wykorzystując naturalne krajobrazy do odtworzenia Endoru. W pracach brało udział Industrial Light and Magic, które mimo ograniczeń budżetowych przygotowało imponujące na tamte czasy efekty specjalne.
Ewoki: Bitwa o Endor zyskała reputację produkcji znacznie dojrzalszej niż jej poprzednik. Szybsze tempo, większy nacisk na akcję i widocznie mroczniejsza atmosfera sprawiły, że wielu widzów wspomina ją jako zaskakująco intensywne doświadczenie. Śmierć bohaterów, bardziej brutalne realia i fantastyczni antagoniści uczyniły z filmu opowieść odważniejszą i mniej baśniową.
Niestety Ewoki: Bitwa o Endor nie jest w Polsce dostępny na żadnym streamingu. Disney+ nie oferuje tej produkcji na swojej platformie w naszym kraju. Przez to dzisiaj tę produkcję nie da się nigdzie legalnie obejrzeć.
