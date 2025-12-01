Marvel skasował swoją serię na Disney+. Powód zaskakuje

Każda minuta treści umieszczona na platformie generuje opłaty, a oglądalność kolejnych odcinków Assembled nie była aż tak wysoka, by uzasadnić dalsze inwestowanie w serię. Zarząd miał dojść do wniosku, że dokumenty nie wpływają znacząco na liczbę subskrypcji ani na utrzymanie użytkowników. Wskazówką była również decyzja o udostępnieniu materiału dotyczącego To zawsze Agatha bezpośrednio na YouTube, co potwierdziło, że projekt przestał być postrzegany jako wartość dodana dla Disney+.

Branżowi informatorzy twierdzą, że Disney Plus i Marvel Studios nie mają w najbliższym czasie żadnych planów, by przywrócić ten program.

Disney nie anulował Assembled dlatego, że widzowie go nie lubili. Prawda jest znacznie bardziej prozaiczna i sprowadza się do pieniędzy. Każda minuta treści dostępnej na Disney Plus kosztuje firmę, nawet jeśli mowa o dokumencie, który w dużej mierze wykorzystuje materiały nagrywane podczas standardowej produkcji.

Te koszty rosną. Gdy Disney przyjrzał się wynikom, okazało się, że oglądalność odcinków Assembled po prostu nie uzasadnia dalszego utrzymywania serii. Ponura prawda o streamingu jest taka, że każdy program, nawet niskobudżetowy dokument, musi ciężko zapracować na możliwość pozostania w ofercie serwisu.