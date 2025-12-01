Marvel skasował swoją serię na Disney+. Powód zaskakuje

Niska oglądalność nie była powodem anulowania produkcji z uniwersum Avengers.
Seria Marvel Studios: Assembled przez kilka lat pozwalała widzom zajrzeć za kulisy filmów i seriali osadzonych w Kinowym Uniwersum Marvela. Każdy odcinek prezentował proces powstawania kolejnych produkcji, od WandaVision po Deadpoola & Wolverina, a także liczne tytuły z czwartej i piątej fazy MCU. Nowe doniesienia sugerują jednak, że powrotu projektu nie należy się spodziewać.
Marvel Studios: Assembled skasowane z powodu zbyt wysokich kosztów
Według ustaleń serwisu DisInsider decyzja o skasowaniu dokumentalnego cyklu nie wynikała z niskiej oglądalności, ani też jakości materiałów. Najważniejszym czynnikiem okazały się rosnące koszty utrzymania biblioteki na platformie, nawet jeśli dany materiał bazował głównie na ujęciach dostępnych już podczas regularnej produkcji.
Każda minuta treści umieszczona na platformie generuje opłaty, a oglądalność kolejnych odcinków Assembled nie była aż tak wysoka, by uzasadnić dalsze inwestowanie w serię. Zarząd miał dojść do wniosku, że dokumenty nie wpływają znacząco na liczbę subskrypcji ani na utrzymanie użytkowników. Wskazówką była również decyzja o udostępnieniu materiału dotyczącego To zawsze Agatha bezpośrednio na YouTube, co potwierdziło, że projekt przestał być postrzegany jako wartość dodana dla Disney+.
Branżowi informatorzy twierdzą, że Disney Plus i Marvel Studios nie mają w najbliższym czasie żadnych planów, by przywrócić ten program.
Disney nie anulował Assembled dlatego, że widzowie go nie lubili. Prawda jest znacznie bardziej prozaiczna i sprowadza się do pieniędzy. Każda minuta treści dostępnej na Disney Plus kosztuje firmę, nawet jeśli mowa o dokumencie, który w dużej mierze wykorzystuje materiały nagrywane podczas standardowej produkcji.
Te koszty rosną. Gdy Disney przyjrzał się wynikom, okazało się, że oglądalność odcinków Assembled po prostu nie uzasadnia dalszego utrzymywania serii. Ponura prawda o streamingu jest taka, że każdy program, nawet niskobudżetowy dokument, musi ciężko zapracować na możliwość pozostania w ofercie serwisu.
W ostatnich latach firma dąży do ograniczania wydatków związanych z usługami streamingowymi, dlatego rezygnacja z cyklu nie stanowiła dużego zaskoczenia. Szkoda jednak, że jedna z niewielu serii pozwalających spojrzeć w szczegóły procesu tworzenia produkcji Marvela nie doczeka się kontynuacji. Tym bardziej że standardowe materiały dodatkowe dołączane do wydań cyfrowych lub na nośnikach fizycznych trwają zazwyczaj krótko i zawierają jedynie ogólne informacje.