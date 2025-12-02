Twórca Star Treka chwali produkcję z Gwiezdnych wojen. „To najważniejszy odcinek tego roku”

Rywalizacja między Gwiezdnymi wojnami a Star Trekiem zwykle polega na żartach i internetowych sporach fanów, ale tym razem w centrum uwagi znalazł się wyjątkowy wyraz uznania. Bryan Fuller, twórca Star Trek: Discovery, publicznie wyraził fascynację drugim sezonem Andora, który zdobył niemal jednomyślne pochwały krytyków i widzów. Serial określany jest jako najbardziej ambitne i dojrzałe telewizyjne przedsięwzięcie w uniwersum Gwiezdnych wojen, a najwięcej emocji wzbudził odcinek numer osiem.

Andor – twórca Star Trek: Discovery chwali ósmy odcinek drugiego sezonu serialu z Gwiezdnych wojen

W rozmowie ze ScreenRant, Fuller podkreślił, jak duże wrażenie zrobiła na nim historia przedstawiona w tej części opowieści: