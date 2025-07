Fantastyczna 4: Pierwsze kroki z czerwonym pomidorem. Krytycy są w większości jednogłośni - jest tylko jedno ALE

Jest tylko jedno ale. Widać rozdźwięk w przypadku źródeł recenzji. Produkcja zdobyła aż 88% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoe s, podczas gdy na Metacritic uzyskała jedynie 65 punktów. Sytuacja ta nie jest jednak niczym nowym w MCU. To wynik porównywalny do wyniku Thunderbolts, innej tegorocznej premiery Marvela, która otrzymała 68 punktów na Metacritic i także 88% na Rotten Tomatoes.

Warto nadmienić, że różnice te wynikają z systemu klasyfikacji opinii. Rotten Tomatoes, często krytykowane za mało selektywną politykę wobec recenzentów, opiera się na prostym systemie, w którym jako opinie traktuje się jako „świeże” lub „zgniłe”, niezależnie od tego, czy są to recenzje profesjonalnych krytyków, blogerów czy youtuberów. W ostatnim czasie serwis zrezygnował nawet z publikowania średnich ocen, co – zdaniem wielu – jeszcze bardziej spłaszcza odbiór krytycznego konsensusu. Tymczasem Metacritic nadal prezentuje ocenę liczbową wyciągniętą ze średniej ważonej, uwzględniającej opinie branżowych krytyków i mediów filmowych o ugruntowanej renomie. To właśnie dlatego coraz częściej wskazuje się, że Metacritic oferuje bardziej precyzyjny obraz rzeczywistego odbioru filmu.

Nie zmienia to jednak faktu, że Fantastyczna 4: Pierwsze kroki znajduje się po pozytywnej stronie barykady, bo zbiera pozytywne opinie. Oto kilka z nich, zaczerpniętych z Rotten Tomatoes:

Fantastyczna 4: Pierwsze Kroki to przyjemny film o superbohaterach z kategorią wiekową PG-13 i choć nie może pochwalić się wybitną fabułą, z pewnością stanowi krok w dobrym kierunku dla historycznie przeklętej przez kino czwórki.

... solidny, optymistyczny, zabawny, radosny i angażujący nowy film o superbohaterach, który w końcu wydaje się być godnym hołdem dla swoich komiksowych korzeni.

Z miłością stylizowany, pełen energii i radosnej słodyczy, ponadczasowy, niezakłócony drobiazgami MCU.