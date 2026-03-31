Switch 2 będzie droższy? Eksperci studzą entuzjazm wokół nowej konsoli Nintendo

Nintendo dopiero co wprowadziło Switcha 2 na rynek, a już pojawiają się sygnały, że obecna cena może nie być ostatnim słowem firmy z Kioto. Według analityków rosnące koszty pamięci, presja taryfowa i słabsza kondycja części rynku mogą sprawić, że gracze za nową konsolę zapłacą więcej.

Punktem wyjścia jest tu zjawisko określane przez branżę jako „RAM-ageddon”, czyli wzrost cen pamięci, który uderza nie tylko w producentów PC, ale też w segment konsol. Reuters już pod koniec 2025 roku zwracał uwagę, że boom na AI zwiększa presję na łańcuch dostaw pamięci, a to może przełożyć się na wyższe koszty produkcji sprzętu do gier. W podobnym tonie wypowiadają się analitycy przywoływani przez GameSpot: jeśli marże zaczną się kurczyć, Nintendo może rozważyć korektę ceny Switcha 2 jeszcze przed końcem roku.

Nintendo

Dlaczego Nintendo Switch 2 może zdrożeć i co wpływa dziś na cenę nowej konsoli

Sama konstrukcja cenowa Switcha 2 od początku budziła uwagę. Oficjalna strona Nintendo w USA nadal pokazuje cenę 449,99 dol. za konsolę, ale już wiosną 2025 roku firma opóźniła start preorderów w Stanach Zjednoczonych. Nintendo tłumaczy, że to potrzebą oceny wpływu ceł i „zmieniających się warunków rynkowych”. Ostatecznie cena samej konsoli została utrzymana, lecz podrożały akcesoria, w tym Joy-Cony 2, Pro Controller i kamera. To był czytelny sygnał, że Nintendo potrafi amortyzować presję kosztową wybiórczo, zamiast od razu ruszać cenę głównego urządzenia.

To zresztą wpisuje się w szerszy obraz rynku. Reuters pisał już przy premierze Switcha 2, że amerykańska cena mogła być częściowo ustawiona z myślą o ryzyku taryfowym, a kolejne analizy sugerowały, że Nintendo ma dziś większą swobodę cenową niż wielu konkurentów. Powód jest prosty: Sony i Microsoft sprzedają przede wszystkim moc sprzętu, a Nintendo nadal sprzedaje przede wszystkim dostęp do własnych marek. Mario, Zelda czy Pokémon wciąż działają jak tarcza ochronna, która pozwala firmie testować granice akceptacji cenowej mocniej niż konkurencja.

Nie bez znaczenia są też ceny samych gier. Nintendo ogłosiło niedawno, że od maja 2026 roku cyfrowe wersje części gier first-party na Switcha 2 będą tańsze od fizycznych odpowiedników, co firma tłumaczy różnicą kosztów dystrybucji. To ciekawy ruch, bo z jednej strony może złagodzić odbiór wyższych cen wejścia w ekosystem, ale z drugiej potwierdza, że Nintendo coraz śmielej segmentuje swój model cenowy. Innymi słowy: nawet jeśli konsola nie podrożeje natychmiast, całość kosztu „bycia na Switchu 2” i tak staje się bardziej elastyczna, niestety zwykle w górę.