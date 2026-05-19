GTA 5 i Red Dead Redemption 2 na Switchu? Są chętni, by to zrobić

W trakcie 13 lat od premiery Grand Theft Auto 5 przewinęło się przez 3 kolejne generacje konsol. Ale na jednym sprzęcie gra się nigdy nie pojawiła.

Mowa tutaj oczywiście o Nintendo Switch. Ani pierwsza, ani druga konsola japońskiego giganta nie doczekała się swojego portu GTA 5.

Grafika wygenerowana przez AI

RDR 2 i GTA 5 na Switchu? Są chętni, by to zrobić

A czy taki port kiedykolwiek powstanie? Na pewno są chętni, by go wykonać. Zapewnił o tym Andy Fong ze studia Virtuos Games, które specjalizuje się w remasterach oraz właśnie portach. W jednym z wywiadów zapytano go, nad jakimi grami jego studio chciałoby pracować w przyszłości. Fong szybko zaś wskazał na dwa ostatnie hit od Rockstar Games, czyli Grand Theft Auto 5 oraz Red Dead Redemption 2. Jego życzeniem byłoby sprawienie, by obie te produkcje stały się dostępne również dla posiadaczy konsoli Nintendo Switch, co do tej pory pozostaje niemożliwe.