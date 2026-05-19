GTA 5 i Red Dead Redemption 2 na Switchu? Są chętni, by to zrobić

W trakcie 13 lat od premiery Grand Theft Auto 5 przewinęło się przez 3 kolejne generacje konsol. Ale na jednym sprzęcie gra się nigdy nie pojawiła.
Mowa tutaj oczywiście o Nintendo Switch. Ani pierwsza, ani druga konsola japońskiego giganta nie doczekała się swojego portu GTA 5.
RDR 2 i GTA 5 na Switchu? Są chętni, by to zrobić
A czy taki port kiedykolwiek powstanie? Na pewno są chętni, by go wykonać. Zapewnił o tym Andy Fong ze studia Virtuos Games, które specjalizuje się w remasterach oraz właśnie portach. W jednym z wywiadów zapytano go, nad jakimi grami jego studio chciałoby pracować w przyszłości. Fong szybko zaś wskazał na dwa ostatnie hit od Rockstar Games, czyli Grand Theft Auto 5 oraz Red Dead Redemption 2. Jego życzeniem byłoby sprawienie, by obie te produkcje stały się dostępne również dla posiadaczy konsoli Nintendo Switch, co do tej pory pozostaje niemożliwe.
Fong wierzy, że takie projekty jak najbardziej miałyby sens:
Zespół z chęcią zaadaptowałby Grand Theft Auto 5 oraz Red Dead Redemption 2 na Nintendo Switch. Prywatnie jesteśmy wielkimi fanami i wierzymy, że te gry mogłyby ponownie zabłysnąć na Switchu, zachwycając jeszcze większą liczbę graczy.
GramTV przedstawia:
Dotychczas posiadacze konsol Nintendo Switch mieli tylko pojedyncze okazje, by zapoznać się w obiema wspomnianymi seriami od Rockstara. W przypadku RDR w sierpniu 2023 pierwsza odsłona została wydana na pierwszego Switcha równolegle z wersją na PlayStation 4. Jeżeli zaś chodzi o GTA, to dotychczas społeczność konsoli Nintendo mogła zagrać w Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, które ukazało się pod koniec 2021 roku. Niemniej od pewnego czasu plotkuje się, jakby nieujawnionego dotychczas, acz niezwykle szokującego wydania na Nintendo Switch 2 miało doczekać się nadchodzące Grand Theft Auto 6.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!