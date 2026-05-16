Nintendo chce podbić Indie. Zaczną od sprzedaży... 10-letniej konsoli

Wielkie N oficjalnie pojawi się bowiem w Indiach. Samo w sobie hasło brzmi interesująco, ale rzeczywistość nie jest już tak mocna.

Nintendo wraca do Indii z… pierwszym Nintendo Switch

Wejście Nintendo na rynek indyjski ma mieć miejsce na początku przyszłego roku. W teorii dla tamtejszych konsumentów to świetna wiadomość, bo Japończyków oficjalnie nie było tam od dziesięcioleci. Jak jednak wspomniano niedawno w podcaście Day Zero, firma chce, by w Indiach Nintendo Switch sprzedawane było za cenę około 20 tysięcy rupii. Kłopot w tym, że nie chodzi tutaj o wydane w ubiegłym roku Nintendo Switch 2, a o mającego już prawie 10 lat pierwszego Switcha. Dokładnie tak – japoński gigant technologiczny chce zainaugurować swój powrót poprzez sprzęt poprzedniej generacji.