Nintendo zapowiedziało nową grę mobilną Pictonico!. Gra wykorzysta wasze zdjęcia z telefonu

Nintendo zapowiedziało eksperymentalną grę, która sięgnie do waszych galerii ze zdjęciami w telefonach.

Nintendo oficjalnie zapowiedziało nową mobilną grę zatytułowaną Pictonico!. Produkcja trafi na urządzenia z systemami iOS oraz Android już 28 maja i będzie wykorzystywać zdjęcia zapisane w galerii użytkownika do serii szalonych, szybkich minigierek. Pictonico! to nowa eksperymentalna gra Nintendo Nowa produkcja to kolejny eksperyment Nintendo na rynku mobilnym. Choć firma od dekad pozostaje jednym z najważniejszych producentów konsol przenośnych, na smartfony weszła dopiero w 2016 roku wraz z premierą Miitomo. Później pojawiły się między innymi Super Mario Run, Animal Crossing: Pocket Camp, Mario Kart Tour oraz Pikmin Bloom. Pictonico! ma jednak wyróżniać się wyjątkowo nietypowym pomysłem, bowiem rozgrywka została oparta na minigrach przypominających serię WarioWare, ale zamiast klasycznych postaci gracze będą wykorzystywać własne zdjęcia znajdujące się w pamięci telefonu.

Na opublikowanym zwiastunie pokazano kilka absurdalnych minigierek. W jednej z nich gracz robi zdjęcie znajomemu, a następnie porusza jego szczęką na ekranie, aby “zjadał” jedzenie z patyczka. W innej osoba ze zdjęcia zostaje stylizowana na niemowlę, a zadaniem gracza jest przeciąganie lizaka przed jej twarzą. Nintendo potwierdziło, że aplikacja pozwoli korzystać zarówno ze zdjęć zapisanych wcześniej w galerii telefonu, jak i wykonywanych bezpośrednio w trakcie zabawy. Sama aplikacja będzie dostępna do pobrania całkowicie za darmo w App Store oraz Google Play, jednak darmowa wersja zaoferuje jedynie demonstrację zawierającą część minigierek. Aby odblokować pełną zawartość, gracze będą musieli kupić dwa osobne pakiety gry. Volume 1 wyceniono na 5,99 dolarów, natomiast Volume 2 będzie kosztował 7,99 dolarów. Łącznie w dniu premiery dostępnych ma być aż 80 minigierek, choć dokładna liczba aktywności przypadających na każdy pakiet nie została jeszcze ujawniona.

Zapowiedź Pictonico! wywołała spore poruszenie wśród fanów Nintendo. Wielu graczy szybko zaczęło porównywać nową produkcję do WarioWare: Snapped! z 2009 roku. Tamten tytuł również wykorzystywał kamerę urządzenia, a gracze musieli dopasowywać swoją sylwetkę do kształtów pojawiających się na ekranie. Ostatnią odsłoną serii WarioWare było WarioWare: Move It! z 2023 roku, które ukazało się ekskluzywnie na Nintendo Switch i wykorzystywało funkcje kontrolerów Joy-Con. Nowe Pictonico! pokazuje, że Nintendo nadal szuka nietypowych sposobów na wykorzystanie technologii mobilnych i interakcji z graczem, nawet jeśli oznacza to zamienienie galerii zdjęć w kompletnie szaloną imprezową grę pełną absurdalnych minizabaw. Pytanie tylko czy zdjęcia z galerii użytkowników pozostaną w pełni bezpieczne. Jest to temat, który wywołuje równie spore poruszenie wśród komentujących, wszak galerie wielu osób potrafią zawierać naprawdę bardzo osobiste materiały.