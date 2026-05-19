Darksiders Warmastered Edition jest już dostępne, ale wywołuje oburzenie wśród graczy

Są równi i równiejsi? Posiadacze Xboxów mają się dobrze, ale użytkownicy konsol PlayStation już niekoniecznie.
Darksiders Warmastered Edition oficjalnie trafiło na konsole obecnej generacji, czyli PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Odświeżona wersja klasycznej produkcji od THQ Nordic oferuje między innymi obsługę rozdzielczości 4K, poprawione cienie, ulepszony rendering oraz ponownie wyrenderowane scenki przerywnikowe.
Darksiders Warmastered Edition jest już dostępne
Premierze Darksiders Warmastered Edition towarzyszą także drobne potknięcia. Problem w tym, że sposób aktualizacji gry różni się w zależności od platformy i wywołał już spore kontrowersje wśród graczy. Posiadacze wersji na Xbox One otrzymają aktualizację do wersji Xbox Series X/S całkowicie za darmo. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja użytkowników PlayStation. THQ Nordic potwierdziło, że gracze posiadający wydanie na PlayStation 4 będą musieli zapłacić 9,99 dolarów za upgrade do wersji na PlayStation 5.
Firma nie wyjaśniła oficjalnie, dlaczego jedna platforma otrzymuje darmową aktualizację, a druga wymaga dodatkowej opłaty. Analiza cen sugeruje jednak możliwe wytłumaczenie tej decyzji. Nowa wersja gry kosztuje obecnie 29,99 dolarów zarówno na PlayStation 5, jak i Xbox Series X/S. Jednak wcześniejsze wydanie na PlayStation 4 było sprzedawane za 19,99 dolarów, a dopłata do aktualizacji wynosi właśnie brakujące 9,99 dolarów. Na Xboxie sytuacja wygląda inaczej, ponieważ cena wersji na Xbox One została podniesiona z 19,99 do 29,99 dolarów. Oznacza to, że koszt przyszłej aktualizacji został już “wliczony” w podstawową cenę gry.
Najbardziej poszkodowani wydają się więc gracze PlayStation, którzy kupili grę wcześniej na PS4 i teraz muszą dopłacić za przejście na PlayStation 5. Dla wielu fanów sytuacja jest szczególnie kontrowersyjna, ponieważ chodzi o kolejną płatną aktualizację gry, która pierwotnie zadebiutowała aż 16 lat temu. Darksiders po raz pierwszy ukazało się w 2010 roku, a Warmastered Edition było już wcześniej remasterem oryginalnej produkcji. Właśnie dlatego część społeczności uważa dodatkową opłatę za upgrade do PS5 za trudną do zaakceptowania.
