Darksiders Warmastered Edition jest już dostępne, ale wywołuje oburzenie wśród graczy

Są równi i równiejsi? Posiadacze Xboxów mają się dobrze, ale użytkownicy konsol PlayStation już niekoniecznie.

Darksiders Warmastered Edition oficjalnie trafiło na konsole obecnej generacji, czyli PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Odświeżona wersja klasycznej produkcji od THQ Nordic oferuje między innymi obsługę rozdzielczości 4K, poprawione cienie, ulepszony rendering oraz ponownie wyrenderowane scenki przerywnikowe.

Premierze Darksiders Warmastered Edition towarzyszą także drobne potknięcia. Problem w tym, że sposób aktualizacji gry różni się w zależności od platformy i wywołał już spore kontrowersje wśród graczy. Posiadacze wersji na Xbox One otrzymają aktualizację do wersji Xbox Series X/S całkowicie za darmo. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja użytkowników PlayStation. THQ Nordic potwierdziło, że gracze posiadający wydanie na PlayStation 4 będą musieli zapłacić 9,99 dolarów za upgrade do wersji na PlayStation 5.