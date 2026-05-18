Indie w Nintendo eShop taniej. Promocje od -60% do nawet -85%

Nowa porcja promocji trafiła do Nintendo eShop, gdzie przeceniono szeroki wybór gier niezależnych oraz kilku bardziej znanych produkcji. Wśród ofert znalazły się zarówno tytuły z polskim rodowodem, jak i popularne indie hity dostępne w historycznie niskich cenach.
Nintendo eShop – nowa wyprzedaż już dostępna
Poniżej znajdziecie listę okazji, na które najbardziej warto zwrócić uwagę.
- Chernobylite Complete Edition – 39,98 zł (-66%)
- Achilles: Legends Untold – 14,85 zł (-85%)
- Heavenly Bodies – 32,00 zł (-60%)
- Killer Frequency – 21,80 zł (-80%)
- Worms W.M.D – 24,00 zł (-80%)
- The Knight Witch – 17,80 zł (-80%)
- DREDGE – 47,19 zł (-60%)
- Cattails: Wildwood Story – 11,90 zł (-86%)
- The Escapists: Complete Edition – 12,00 zł (-80%)
- Monster Sanctuary – 17,99 zł (-75%)
- Narita Boy – 20,00 zł (-80%)
- Going Under – 14,39 zł (-80%)
- Greak: Memories of Azur – 17,99 zł (-75%)
- Bravery and Greed – 17,80 zł (-80%)
- Hokko Life – 17,80 zł (-80%)
