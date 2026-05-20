PS Plus drożeje przez GTA 6? Gracze PlayStation nie kryją oburzenia: „to powinno być darmowe”

Subskrybenci PlayStation Plus są oraz bardziej rozgoryczeni podwyżką cen abonamentu.

PlayStation Plus ponownie znalazło się w centrum dyskusji po ogłoszeniu kolejnych podwyżek cen abonamentu poziomu Essential. Tym razem Sony zdecydowało się zwiększyć koszt wyłącznie miesięcznych i trzymiesięcznych planów. Roczne subskrypcje pozostają bez zmian. Mimo to zrodziło to spekulacje dotyczące podwyżki abonamentu na pół roku przed premierą GTA 6. Co wspólnego ma podwyżka cen PlayStation Plus z premierą GTA 6? Co istotne, nowe ceny obejmą jedynie nowych oraz powracających użytkowników. Osoby, które już opłacają abonament w ramach automatycznego odnawiania, obecnie nie odczują żadnych zmian.

Taka decyzja sugeruje, że Sony chce zniechęcić graczy do okazjonalnego wykupywania usługi na krótki czas. Dotyczy to przede wszystkim osób, które aktywują PS Plus tylko przy premierach dużych gier sieciowych, takich jak Call of Duty czy Battlefield. W listopadzie na rynek ma trafić Grand Theft Auto 6. Jeśli wraz z premierą pojawi się nowy tryb GTA Online, co wydaje się bardzo prawdopodobne, można spodziewać się wzrostu zainteresowania abonamentem PlayStation Plus. Podwyżka sprawia jednak, że roczna subskrypcja staje się znacznie atrakcyjniejsza. Z punktu widzenia Sony to korzystne rozwiązanie, ponieważ firma zyskuje użytkowników związanych z usługą na dłużej. Tym samym niektórzy gracze powiązali premierę GTA 6 z podwyżką cen PS Plus. Sony może spodziewać się nagłego skoku zainteresowania ofertą PlayStation Plus Essential po debiucie nowego GTA Online, tym samym zyskując zupełnie nowych subskrybentów.

GramTV przedstawia:

Pod wpisem Sony informującym o nowych cenach pojawiło się wiele krytycznych komentarzy: Obwinianie warunków rynkowych jest absurdalne. W 2026 roku granie online nie powinno być blokowane za paywallem. Wczytywanie ramki mediów. Pojawiły się również inne głosy, które nawołują do zniesienia wymogu płacenia abonamentu, aby móc grać po sieci. Wielu użytkowników twierdzi, że granie online na konsolach powinno być darmowe, tak samo jak na PC. Warto przypomnieć słowa dyrektor finansowej Sony Group, Lin Tao, która pod koniec ubiegłego roku zapowiedziała, że firma zamierza kompensować rosnące koszty poprzez „monetyzację istniejącej bazy użytkowników”. Dla osób regularnie opłacających roczne członkostwo nic się nie zmienia. Problem dotyczy przede wszystkim graczy, którzy aktywują usługę sporadycznie. To właśnie oni zapłacą więcej.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.