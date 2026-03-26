Nintendo zapowiada różne ceny dla wydań fizycznych i cyfrowych. Oto pierwszy tytuł, który może zostać objęty zmianą

Wygląda na to, że Nintendo jako pierwszy z wielkich producentów konsol oficjalnie kończy z erą równej wyceny gier pudełkowych i cyfrowych. Decyzja ta, choć podyktowana twardą ekonomią, z pewnością podzieli graczy na tych, którzy cenią wygodę cyfry, i kolekcjonerów wiernych kartridżom.

Nintendo – różne ceny dla wydań fizycznych i cyfrowych od maja 2026

Od maja gry wydawane przez Nintendo na konsolę Switch 2 będą miały oddzielne cenniki. Pierwszym tytułem objętym nową polityką jest Yoshi and the Mysterious Book – wersja cyfrowa będzie kosztować standardowe 60 dolarów, podczas gdy za pudełko przyjdzie nam zapłacić 70 dolarów. Nintendo tłumaczy ten ruch rosnącymi kosztami produkcji i dystrybucji fizycznych nośników, podkreślając jednocześnie, że sama treść gry pozostaje identyczna niezależnie od formatu. Firma zaznacza, że zmiana ta ma „oferować graczom większy wybór”, choć dla fanów wydań pudełkowych brzmi to raczej jak dodatkowy „podatek od kolekcjonowania”.