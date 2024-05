Bad Boys: Ride or Die na nowym wybuchowym zwiastunie wypełnionym akcją

Sony Pictures przygotowuje się do wielkiej premiery Bad Boys: Ride or Die, czyli czwartej części serii rozpoczętej przez Michaela Baya, a kontynuowanej przez duet Adil El Arbi i Bilall Fallah. Nowy film z serii pojawi się w kinach już na początku czerwca, a teraz wytwórnia podzieliła się kolejnym zwiastunem, który po brzegi wypełniony jest akcją. Tym razem nikt nie zadbał o zaprezentowanie historii, ale widowiskowych i szalonych scen akcji, czyli tego elementu produkcji, na który widzowie wybiorą się do kina. Patrząc na materiał, to fani takich filmów powinni być zadowoleni. Najnowszy trailer Bad Boys: Ride or Die zobaczycie poniżej.